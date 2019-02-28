/ Южноуральская горка, ведущая «в никуда», позабавила пользователей социальных сетей

Самый «популярный» ледовый городок области располагался в Кыштыме.

Странное строение, обнаруженное на Южном Урале, взбудоражило социальные сети. Фотография горки, установленной в одном из дворов Кыштыма, за несколько дней стало «мемом», к нему уже пририсовали бассейн, а также придумали множество веселых комментариев.

Горка для непослушных детей! — пишет в комментариях к посту Людмила Васильева.

Некоторые пользователи были обеспокоены тем, что на горке могут пострадать дети.

Горка года! Ждут несчастных случаев. — прокомментировала фотографию Катя Сединина.

На самом деле, история оказалась чьей-то шуткой. Фотография была сделана в момент, когда горку демонтировали.

На улице конец февраля, наступает весна. Ледовый городок, откуда сделана фотография, становился небезопасным, поэтому было принято решение его демонтировать. Это была длинная горка, которая тянулась через весь двор. Сначала оттуда вывезли снег, после этого должны были приступить к демонтажу конструкций. В этот момент и была сделана фотография. За фотографом находился погрузчик, его не видно с этого ракурса. Горка была сразу же демонтирована. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба администрация Кыштымского городского округа.

В пресс-службе администрации шутят, что в следующем году в округе снова будут самые популярные горки.