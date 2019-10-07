Англичанин в Челябинске: какие эмоции вызвал мегаполис у иностранного студента?

Обзор вышел на Ютуб-канале молодого человека.

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Несколько лет назад студент Джонни Тикл перебрался из Лондона в Москву. С тех пор он начал свое путешествие по России, посетив больше десятка крупных мегаполисов. Совсем недавно британец приезжал в Челябинск и рассказал на своем Ютуб-канале об особенностях города, его достопримечательностях и поделился мнением о нем.

Первым, что отметил Джонни, только подъезжая к городу на поезде, это живописные окрестности с прекрасными озерами и большими полями. Но центр города по мнению англичанина выглядит очень индустриально. Среди 20 российских городов, в которых побывал Джонни, ощущение советского духа в Челябинске наиболее отчетливо.

Затем блогер отправился на Кировку, где отметил странное, но интересное сочетание старых торговых домов и современных высотных офисов, таких как Челябинск-Сити. Студент также побывал в краеведческом музее, где вживую увидел крупную часть челябинского метеорита.

После улицы Кирова англичанин отправился в парк имени Ю. А. Гагарина.

«Этот небольшой кусочек природы посреди промышленного города расположен вдали от центра. Сам город и даже его центр выглядят индустриально и отдают чем то советским», — рассказал Джонни Тикл.

Джони Тикл уже посетил более 20 российских городов таких как Ставрополь, Екатеринбург, Нальчик, Волгоград, Владикавказ и Пятигорск. Блогер заявил, что побывает во всех административных центрах страны прежде, чем уедет из России. В ближайших планах поездка в Тюмень.