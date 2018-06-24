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/ Южноафриканская ежиха дала прогноз на исход матча Уругвай-Россия

Южноафриканская ежиха дала прогноз на исход матча Уругвай-Россия

Для этого хищнице потребовалось выбрать одну тарелку с угощением.
сегодня в 08:00
  |  Общество
Ежиха Дарья в сопровождении Давида Даллакяна побывала в студии программы «Итоги». Там хищница дебютировала в роли предсказателя. Еж дал свой прогноз на результаты предстоящего матча национальной сборной против Уругвая на Чемпионате мира по футболу. Для этого Дашу поставили перед выбором и дали две миски с червячками, помеченные флагами обеих стран.

Сегодня у Даши предсказательский дебют, как, собственно, и Чемпионат мира в России. Думаю, что Россия победит. — поделился ожиданиями Давид Даллакян.

Его мнение совпало с предпочтениями ежихи.

Напомним, третий тур группового этапа Россия проведет против Уругвая. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в понедельник, 25 июня. Начало встречи в 19 часов по местному времени.

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