ЮУрГУ вошел в топ-100 лучших вузов — 2021 по версии Forbes

Университет набрал 36,02 балла из 100 возможных

«Форбс» составил рейтинг 100 лучших университетов России 2021 года. Южно-Уральский государственный университет расположился на 39-м месте, сообщается на сайте издания.

Университеты оценивались по четырем параметрам: востребованность у работодателей, нетворкинг, то есть построение полезных связей, качество образования и международное признание. Максимальный балл по первым трем параметрам — 30, по последнему — 10.

По качеству образования ЮУрГУ набрал 14,32 балла. Нетворкинг в вузе эксперты оценили на 13,59 балла. По востребованности у работодателей вуз набрал 7,04 балла, международное признание учебного заведения оценили на 1,07 балла. Общий балл составил 36,02.

В топ-3 рейтинга вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», которые набрали от 85,78 до 74,05 балла соответственно.

Замкнули рейтинг Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российская государственная специализированная академия искусств — от 28,42 до 28,36 балла.

Всего в России 1218 вузов, в которых обучаются более 4 миллионов студентов.