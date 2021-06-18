ЮУрГУ и УралАЗ получат 245 млн рублей на создание арктического автобуса

Деньги выделят из федерального бюджета

ЮУрГУ и автомобильный завод «Урал» получат субсидию из федерального бюджета на совместный проект по созданию высокотехнологичного производства транспортных средств для районов Крайнего Севера. Информация об этом появилась в пятницу, 18 июня, на официальном сайте Южно-Уральского государственного университета.

Субсидия в размере 245 млн рублей будет направлена на создание высокотехнологичного производства унифицированного семейства транспортных средств «Арктический автобус». Эти машины планируют применять для перевозки пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в условиях низких температур (до −50 градусов). Новый транспорт поможет обеспечить связанность территорий Арктической зоны Российской Федерации.

Руководителем проекта со стороны ЮУрГУ является директор Научно-исследовательского института «Опытное машиностроение», доцент кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением» Рамиль Закиров.

Деньги выделены на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.

