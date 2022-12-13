Эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен в два раза

Много случаев пандемического свиного гриппа

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области уже в два раза превысил эпидпорог. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Ситуация по ОРВИ неблагополучная. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога в два раза, в том числе среди взрослого населения — в 2,5 раза, среди детей школьного возраста в — 1,8 раза, среди детей 3—6 лет — в 1,4 раза, а детей до 3 лет — в 1,3 раза»,

— говорят в ведомстве.

По сравнению с предыдущей неделей самый активный прирост заболевших наблюдается среди взрослых: заболеваемость поднялась на 37,5%. На втором месте школьники: заболеваемость выросла на 14%. На карантине находятся 242 класса в 63 школах области. Пять школ закрыты полностью.

«Согласно лабораторным данным, на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, в 41% мазков выявлен вирус гриппа. Причем в 88% случаев это вирус пандемического гриппа А (H1N1)»,

— добавляет Роспотребнадзор.

Эпидемиологи советуют южноуральцам соблюдать правила профилактики на рабочем месте и дома: проветривать помещения, мыть руки, использовать защитные маски, избегать контактов с больными людьми. При появлении признаков заболевания следует обращаться к врачу.Те, кто еще не привился от гриппа, могут сделать прививку в своей поликлинике.