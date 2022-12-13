«Ситуация по ОРВИ неблагополучная. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога в два раза, в том числе среди взрослого населения — в 2,5 раза, среди детей школьного возраста в — 1,8 раза, среди детей 3—6 лет — в 1,4 раза, а детей до 3 лет — в 1,3 раза», — говорят в ведомстве.
По сравнению с предыдущей неделей самый активный прирост заболевших наблюдается среди взрослых: заболеваемость поднялась на 37,5%. На втором месте школьники: заболеваемость выросла на 14%. На карантине находятся 242 класса в 63 школах области. Пять школ закрыты полностью.
«Согласно лабораторным данным, на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, в 41% мазков выявлен вирус гриппа. Причем в 88% случаев это вирус пандемического гриппа А (H1N1)», — добавляет Роспотребнадзор.
Эпидемиологи советуют южноуральцам соблюдать правила профилактики на рабочем месте и дома: проветривать помещения, мыть руки, использовать защитные маски, избегать контактов с больными людьми. При появлении признаков заболевания следует обращаться к врачу.
Те, кто еще не привился от гриппа, могут сделать прививку в своей поликлинике.
Между тем карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области.
Также Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин.
Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.