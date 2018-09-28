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/ Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане

Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане

Девочки заняли первое место на мировой Неделе моды.
сегодня в 15:52
  |  Общество

Модели из челябинского агентства «Celebrity Kids», Александра Привалова и София Клевакина заняли первое место на детском показе мировой Недели моды в Милане, которая проходила с 19 по 24 сентября.

Наши девочки оказались лучшими из лучших и были отправлены на мировую Неделю моды. — рассказала директор детского модельного арт-агентства «Celebrity Kids» Алеся Пантелеева.

«Milan fashion week 2018» прошла в форме фэшн-битвы среди дизайнеров. Жюри оценивало также и творческие способности детей, ведь от моделей во многом зависел результат. Бренд, который челябинские девочки представляли в Милане, оказался лучшим. Александре всего 6 лет, Софии — 7, но юные модельки уже знают все тонкости показа модной одежды на подиуме.

Мы долго готовились, прорабатывали походки, учились позировать. Мы очень дружные и красивые, а наш бренд оказался самым лучшим. — рассказала юная модель София Клевакина.

Отметим, что Миланская Неделя моды заслужила звание самой роскошной за счет списка участников — Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace, Gucci, Philipp Plein, DSquared2 и многих других. Коллекция, которую представляли челябинские модели, будет размещена на европейских порталах и в мировых СМИ.

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