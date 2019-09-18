Юная челябинка сможет представить Россию на детском Евровидение

Девочка прошла в финал национального конкурса и стала претенденткой на победу.



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Вокалистка из Челябинска дошла до финала национального отбора, у нее есть шанс представить Россию на детском Евровидении.

«Она стремилась и мечтала попасть в финал конкурса», — поделилась Оксана Стрюкова, мать участницы.

Маргарита Стрюкова занимается вокалом с 3,5 лет. За это время она участвовала во множестве вокальных состязаний: в прошлом году стала лауреатом на международном конкурсе «Берлинская жемчужина», в 2016 участвовала в телевизионном шоу «Голос-Дети».

«Мы как родители всегда ее поддерживаем. На всех конкурсах я рядом. Чаще всего я нахожусь не в зале, а за кулисами и поддерживаю. Я как ее личный талисманчик», — добавила Оксана Стрюкова.

В отборе на Евровидение 12-летняя Маргарита участвует уже в третий раз, до этого ей удавалось дойти до полуфинала. Как рассказала мать Маргариты, день девочки полностью расписан. Это и вокал, и работа на музыкальных инструментах.

«У нее целый день расписан. Школа, а потом начинаются занятия: она занимается в группе, плюс два раза индивидуально. Также она учится в музыкальной школе, играет на флейте и фортепиано», — рассказала Оксана Стрюкова.

24 сентября состоится финала национального отбора в Крыму. Там станет известно, кто поедет представлять Россию на конкурсе Евровидение. Маргарита для участия подготовила песню «В моем небе» (In my sky). Возможно, именно ее в будущем услышат на детском этапе мирового шоу. Проголосовать за юную вокалистку можно на сайте конкурса.