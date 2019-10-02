«Я не бил ее до такой степени, чтобы убить»: муж погибшей многодетной матери из Златоуста рассказал, что случилось

Дмитрий С. в тот день поругался с женой и предпочел бар дому.

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Муж убитой многодетной матери из Златоуста рассказал сайту «Первый областной» о событиях рокового утра и дня, который ему предшествовал. По словам Дмитрия, супруга часто выпивала, это раздражало мужчину и становилось причиной регулярных ссор в семье. В тот день глава семейства в восемь утра, как обычно ушел на работу, но в итоге домой вовремя не вернулся, потому что в соцсети в очередной раз поругался с женой.

«Поругались из-за того, что хотел я машину купить. Для нее же и хотел купить, чтобы она побыстрее на права отучилась. Сам я на права сдавать не хотел, потому что, если бы была машина, меня бы дома не нашли, я бы постоянно где-то катался. В 12 я списался с тем человеком, у которого хотел купить машину, и дал согласие на покупку. Она со своего телефона сидела в моих социальных сетях и увидела, что я согласился. Она из-за этого разозлилась, написала: „будешь жить со своей машиной“. Я из-за этого разозлился, домой не поехал», — рассказывает Дмитрий.

Дому он предпочел местный бар, где пил до утра. Вернулся Дмитрий, по его словам, уже ранним утром, но попасть в квартиру не смог: дверь была заперта, а на стук никто не отзывался.

«Я залез через окно. Жена пьяная на диване лежала с открытым ртом, я хотел ее в чувство привести, бил ее по щекам ладошками, тормошил за шею, она не проявила никакой реакции. Я ее потащил в ванную, чтобы умыть холодной водой, чтобы она пришла в чувство, в итоге она в чувство не пришла», — вспоминает муж погибшей.

Объяснил он и появление фотографии, которую, как писали в пользователи интернета, он распространил в социальных сетях. По словам Дмитрия, фото жены в бесчувственном состоянии он отправил ее бабушке с пояснением, что «он устал от всего этого, забирает совместную дочь и уходит», разборки с пьющей Светланой он оставил родственникам. Но все же решил привести супругу в чувство, именно тогда он и понял, что она мертва.

«„Скорую“ сразу вызвал, потом уже полицию после „скорой“. Ссоры у нас были на почве того, что она выпивала, мне это не нравилось. Никакой другой женщины у меня не было, я говорил ей, что разведусь с ней, но только из-за того, что она пьет. Говорил, что всеми способами добьюсь того, чтобы забрать своего ребенка. Сейчас ищу выход, как пообщаться с родственниками. До такой степени я ее не избивал, чтобы она умерла, просто хотел привести ее в чувство. Может просто силы не рассчитал, поэтому следы у нее остались», — добавил Дмитрий в конце разговора.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении Дмитрия С. за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, тело Светланы С., многодетной матери из Златоуста нашли в ее квартире 29 сентября. Родственники и соседи умершей говорили, что женщину регулярно избивал муж. Уголовное дело было заведено не сразу. Изначально говорилось, что смерть не носит криминального характера, но после детального расследования его все же возбудили. Была назначена экспертиза тела. Собственные источники сайта «Первый областной» в Златоусте сообщили, что уже готовы ее результаты уже готовы, согласно им 26-летняя многодетная мать умерла от нанесенных ей увечий, не совместимых с жизнью.