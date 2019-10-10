На эксгумацию тела согласны родители погибшей многодетной матери из Златоуста

Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова рассказала о том, как идет следствие и что предпринимает семья Светланы Сергеевой.

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова продолжает помогать семье Светланы Сергеевой. В разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» она рассказала, что в настоящее время следствие разбирается в произошедшем.

Напомним, 29 сентября в одном из домов Златоуста в квартире было обнаружено тело 26-летней Светланы Сергеевой, матери троих детей. Предварительной причиной смерти была указана сердечная недостаточность, хотя, по словам родителей погибшей, проблем с этим у женщины никогда не было.

Позднее выяснилось, что в семье Светланы часто случались скандалы, в разгар которых супруг избивал женщину. Следствием было заведено уголовное дело, а муж погибшей был взят под стражу.

«Мужа Светланы, Дмитрия, на сегодняшний момент заключили под стражу на 1 месяц и 7 дней, но заключили его под стражу по другим обстоятельствам: у него была непогашенная судимость. Поэтому следствие разбирается в том, что случилось», — рассказала подробности дела Ольга Мухометьярова.

Всех троих детей забрали к себе родители Светланы. Они наотрез отказывались встречаться с супругом дочери и говорили, что не общались с ним и тогда, когда она была жива. Отец погибшей рассказал, что выбор дочери не одобрял. Одной из причин были несколько судимостей ее избранника, а также его рукоприкладство.

«Дети сейчас находятся с родителями, они намерены не только оформить опеку, но и ставить вопрос о лишении отца родительских прав. Для этого у нас сегодня есть еще дополнительные основания, потому что мы вместе с родителями были на передаче у Андрея Малахова. На этой передаче присутствовал специалист-эксперт по физиогномике, т. е. который по мимике определяет, правду говорит человек или ложь, совершал он какие-то действия или нет, так вот в эфире программы прозвучало, что агрессию Дмитрий проявлял и по отношению к детям», — рассказала Ольга Мухометьярова.

Депутат также отметила, что сегодня она намерена обратиться в областной психологический центр, который занимается детьми, подвергшимися различным видам насилия со стороны.

«Он у нас единственный в регионе, поэтому я хочу прибегнуть к помощи психологов профессиональных, чтобы они протестировали детей, на выявление фактов физического и психологического насилия», — пояснила Ольга Мухометьярова.

Она также рассказала, что до сих пор тесно взаимодействует с семьей Светланы. С ее стороны были привлечены адвокаты, которые помогают родителям погибшей получать исчерпывающую информацию о ходе следствия.

«Сегодня у следствия нет достаточных улик, чтобы говорить об убийстве или нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть. Это будет делать экспертиза. Безусловно, следствие будет разбираться, но вот на съемках передачи, когда Малахов задал вопрос родителям: „Готовы ли они на эксгумацию?“, они сказали, что пойдут до конца. Поэтому то, что где-то не доделали патологоанатомы, я думаю, это можно будет выяснить путем дополнительных исследований», — отметила Ольга Мухометьярова.

В настоящее время семья Светланы и следствие ждут результаты гистологической экспертизы, которая покажет истинную причину смерти многодетной матери из Златоуста.