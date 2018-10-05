/ Узнать, в каком районе города будет дождь, помогает интерактивная карта осадков

Прогноз погоды можно узнать на 2 часа вперед.

Посмотреть, какой район Челябинска накроет дождем, а где просто небо затянет тучами, теперь позволяет Яндекс. Сервис «Погода» запустил интерактивную карту осадков. Прогноз там показывается на ближайшие два часа, причем десятиминутными интервалами.

Можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнётся в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе компании Яндекса.

Для предсказания осадков используются спутниковые снимки. Фотографии атмосферы обрабатывает нейронная сеть.

На карте можно также посмотреть, куда движется ненастье, и за какое время дождевые или снеговые тучи доберутся до другого города.