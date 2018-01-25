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/ Директор магнитогорского цирка задержан

Директор магнитогорского цирка задержан

Руководитель может быть причастен к получению взятки.
сегодня в 09:41
  |  Общество

Директора магнитогорского цирка Олега Хотима, по предварительной информации, задержали в центре Челябинска при передаче крупной суммы денег. Речь идет о 150 тысячах рублей. Предполагается, что эти деньги чиновник намеревался получить за право заключить контракт на проведение ремонтных работ в цирке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что готовят официальную информацию по теме задержания.

На данный момент мы воздерживаемся от комментариев. — уточнили сайту «Первый областной» в полиции.

По неподтвержденным данным, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере.

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