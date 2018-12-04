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/ Взаимосвязь ключевой ставки Центробанка и стоимости продуктов

Взаимосвязь ключевой ставки Центробанка и стоимости продуктов

Разбираем волнующие вопросы о подорожании товаров, зарплатах и инфляции.
сегодня в 12:45
  |  Общество

С чувством некоторой безысходности сталкивался, пожалуй, каждый человек, заметивший очередное подорожание продуктов. Конечно, в такой ситуации возникает ряд логичных вопросов: во-первых, что делать, если зарплаты или пенсионные выплаты остаются прежними, когда цены растут, а во-вторых, нельзя ли если не остановить, то хотя бы притормозить этот самый рост? Может быть, Центробанк способен повлиять на ценообразование таким образом, чтобы оно не било по кошелькам ни в чем не повинных потребителей? Ищем ответы с экспертами Центробанка.


Заморозка цен приведет к тотальному дефициту

Казалось бы, достаточно издать указ за подписью, например, президента о том, что с определенного момента стоимость товаров и услуг перестает меняться. Тогда нам не о чем будет беспокоиться — покупай, что хочешь, когда хочешь — ведь завтра цена на любой продукт будет та же, что и сегодня! Однако подобные реформы хороши лишь в нашем воображении, по факту ситуация повернется далеко не в пользу граждан.

Эксперты отмечают: заморозка цен приведет к тому, что прилавки магазинов быстро опустеют. Перспектива — тотальный беспросветный дефицит всего, чего только можно. Рассмотрим описанный механизм на простых примерах.

Предположим, что два производителя выпускают семечки: один — обычные, а другой — с солью. В один момент спрос на обычный продукт резко падает: покупатели массово скупают соленые семена. Причины могут быть разные, и они на самом деле даже не важны. Дело в другом: когда производитель простых семечек заметит подобную тенденцию, ему придется срочно переквалифицироваться и, чтобы не остаться банкротом, начать добавлять в свой продукт соль. Это повысит затраты на производство продукта и приведет к удорожанию семечек в розничной продаже, но раз люди готовы покупать то, что им нравится, по более высокой цене, экономическое равновесие будет восстановлено. Оба производителя будут получать прибыль, а потребитель сможет купить себе столько соленых семечек, сколько ему захочется.

Если же в силу вступит распоряжение, по которому стоимость продуктов отныне становится постоянной, производитель обыкновенных семечек не станет тратиться на соль и продолжит выбрасывать на рынок непопулярный продукт. А вот любимых всеми соленых семечек на рынке теперь недостанет, возникнет дефицит.

И если пример с семечками может показаться забавным — действительно, без них ведь вполне можно прожить! — то аналогичная ситуация с лекарствами, продуктами питания и одеждой улыбки совершенно не вызывает. Заморозка цен — шаг в сторону очередей, процветания подпольных торговцев, постоянной нехватки товаров и прочих «прелестей» конца советского периода, возвращаться в который вряд ли кому-то захочется.

Снижение стоимости товаров — путь к «экономическому апокалипсису»

Снижение цен на профессиональном языке называется дефляцией — это явление, противоположное всем известной инфляции и, к слову, имеющее более плачевные последствия. Конечно, перспектива регулярного понижения стоимости товаров кажется еще более заманчивой, чем ее заморозка, но стоит обратиться к наглядным примерам, чтобы понять всю ошибочность подобных предположений.

Допустим, цены действительно стали снижаться каждый день. В результате покупка, например, замаринованного шашлыка для пикника будет максимально оттягиваться — ведь, подождав неделю, можно будет сэкономить неплохую сумму. Что получит производитель, если так будет мыслить каждый человек? Колоссальные убытки: деньги от покупок поступают нерегулярно, партии сырья не закупаются, не хватает и средств на зарплаты работникам. Работники сидят без денег и тоже ничего не покупают — из-за этого страдает все больше и больше предприятий. Как итог — фермы и заводы закрываются, на прилавках нет товаров.

Такая, к счастью, вымышленная ситуация — наглядная демонстрация аксиомы: стабильная небольшая инфляция (в районе 4% в год) стимулирует экономический рост, при котором растет в том числе и доход отдельно взятого человека.

Цель Банка России — обеспечение ценовой стабильности, удержание инфляции вблизи 4%. Низкая, предсказуемая инфляция является необходимым условием для сохранности доходов и сбережений. Все решения по ключевой ставке, которые принимает Совет директоров Банка России, направлены на достижение нашей цели по инфляции,— отметил в интервью изданию «Медиакорсеть» Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России.

Обеспечение оптимального уровня инфляции Центробанком

В зависимости от экономической ситуации государство может проводить разную кредитно-денежную политику. Для Банка России сейчас важно поддерживать стабильные цены и контролировать инфляцию, поэтому он стал применять режим таргетирования инфляции (от англ. target — «цель»). Банк России использует ключевую ставку, чтобы достичь желаемого (целевого) уровня инфляции и удерживать его в течение нескольких лет.

Стоит понимать, что целевой уровень в 4% относится не абсолютно ко всем товарам и услугам, а к стоимости определенной потребительской корзины. В итоге получается усредненное значение, которого придерживается Банк России.

Эксперты отмечают, что в прошлом году инфляцию удалось снизить до рекордного для России значения — 2,5%. 2018 год планируется закончить с оптимальными показателями потребительской инфляции — 3,8−4,2%.


Статистика и действительность — не противоречащие понятия

Многие люди склонны не доверять публичным статистическим данным: это неудивительно, ведь по факту мы порой отмечаем быстрое повышение цен в магазине, в то время как по телевизору рассказывают о весьма умеренном темпе. Однако подобное вполне объяснимо: внимание покупателей обычно приковано к тем товарам, которые они приобретают регулярно. Соответственно, если творог за 55 рублей внезапно станет стоить 57, это моментально бросится в глаза «знающим».

Статистика же рассчитывает уровень инфляции, взяв за основу стоимость потребительской корзины, состоящей более чем из 500 товаров и услуг — то есть считает не только то, что подорожало, но и то, что осталось на прежнем ценовом уровне или даже подешевело. Важна и частота приобретения/использования составляющих «корзины»: к примеру, продукты питания используются каждый день и требуют регулярной закупки, а вот машина приобретается один раз на долгие годы — все это необходимо учесть.

Кроме того, надо понимать, что инфляция напрямую зависит от уровня дохода: человек с высоким достатком часто делает выбор в пользу дорогой импортной продукции. Колебания курса валют значительно отразятся на личной инфляции таких потребителей — она будет выше, чем та, что отражена в статистике. Или, к примеру, вегетарианцы не едят мясо — рост стоимости свинины их не коснется, а вот подорожание яблок и гречки нанесет определенный урон семейному бюджету.

Роль ключевой ставки в российском экономическом росте

Банк России регулирует уровень колебания потребительских цен — их рост не должен быть слишком низким или, наоборот, чрезмерно высоким. Регулятор выступает за стабильную низкую инфляцию и поддерживает ее в нужных рамках путем реализации денежно-кредитной (иначе — монетарной) политики, основным инструментом которой служит ключевая ставка.

Ключевая ставка — процент, под который коммерческие банки берут заем в Центробанке или же вкладывают собственные средства. Ведущие экономисты Банка России производят расчеты и определяют оптимальный уровень ключевой ставки в текущих экономических условиях: это позволят удерживать инфляцию в обозначенных границах и успешно развивать экономику.

Взаимосвязь ставки и инфляции

Посредством ключевой ставки Центральный банк регулирует стоимость денег. Растет ставка — растут проценты по всевозможным кредитам. Растут кредиты — откладывается покупка машины или нового смартфона до понижения ставки. Логично, что на фоне этого снижается спрос и, значит, инфляция.

Ситуация работает и в обратном порядке: Банк России снижает ключевую ставку — кредиты, и деньги становятся доступными: можно позволить себе приобретение техники в кредит. Отсюда — увеличение спроса и, конечно, инфляции.

Подобные процессы не происходят молниеносно: на прохождение всей цепочки (от изменения ставки до изменения цен) требуется до 6 кварталов. Ключевую ставку нередко сравнивают с гравитацией: ее невозможно увидеть, но вот ее влияние на все экономические сферы ощущается каждым — во время продуктового шопинга или открытия вклада.

Специалисты отмечают, что при желании Центробанк может снизить ставку до минимума в любой момент — хоть сегодня. На первый взгляд, кажется, что такой ход пойдет на пользу всем и каждому — денег в семье прибавится, экономика страны начнет стремительно развиваться.

Однако существует серьезное «но». Если Банк России «переборщит» со снижением, то деньги станут слишком доступными. Граждане массово начнут совершать покупки, в том числе и с запасом — пока дешево. Далее спрос существенно превысит предложение производителей. Следом произойдет рост цен и увеличение инфляции. Под угрозой окажется не только бюджет отдельного взятого человека, но и экономическое положение целой страны. О положительном влиянии резкого снижения ключевой ставки не может быть и речи.

Личный уровень инфляции: принцип расчета

Как было сказано ранее, нередко личные ощущения инфляции и официальная статистика могут серьезно не совпадать. Причины могут крыться в пищевых предпочтениях, регионе проживания, способах проведения досуга и т.д.

Для расчета личного уровня инфляции и выявления ее влияния на семейный бюджет нужно составить собственную потребительскую корзину — то есть, список товаров и услуг, на которые тратите средства лично вы или ваша семья. Туда должно войти абсолютно все — продукты, одежда, лекарства, развлечения, занятия в фитнес-клубе и прочее. После этого отслеживайте изменения стоимости своей корзины на протяжении года — пары месяцев будет недостаточно, так как следует учитывать в том числе и сезонность, влияющую на стоимость тех или иных товаров.

Через год вычислите индекс инфляции посредством деления стоимости корзины в конце периода наблюдения на стоимость корзины в его начале. Специалисты советуют делать это так, как считается официальная инфляция в стране: декабрь к декабрю. Прочитать более подробную инструкцию можно, пройдя по ссылке.

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