Выставку под открытым небом могут посетить челябинцы

Первую экспозицию проекта «Городская выставка» развернули на площади Революции.

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В сквере на площади Революции в Челябинске открылась выставка Урало-Сибирского Дома Знаний. Первую экспозицию установили в среду, 1 июля. Она приурочена к 75-летию Победы и посвящена участникам ВОВ. В галерее под открытым небом можно рассмотреть и изучить сюжеты исторической хрестоматии «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир». Книгу издают в рамках проекта «Южный Урал. Опорный край Победы».

«Особые иллюстрации, размещенные в выставочной экспозиции, снабжены кодами дополненной реальности и видеороликами, которые можно посмотреть на экране смартфона или планшета, скачав специальное AR-приложение (навел экран на картинку — история „ожила“)», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Добавим, подготовлен и передвижной вариант выставки, его увидят южноуральцы из других городов и сел. В ближайшее время экспозиция в интерактивном формате откроется в историческом парке «Россия — моя история».