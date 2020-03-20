Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Это связано с пандемией коронавируса и снижением цен на нефть.

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Сегодня, 20 марта, на заседании совета директоров Центробанка России решено оставить ключевую ставку без изменений после длительного цикла ее снижения. Отмечается, что в феврале — марте события развиваются со значительным отклонением от базового сценария прогноза ЦБ.

«Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью», — сообщает пресс-служба Банка России.

Эксперты в области финансового рынка отмечают, такое решение было приятно, чтобы лишний раз не провоцировать людей.

«Они поступают по принципу „не навреди“. Больше потерь не от самих изменений, а возникшей вокруг этого паники. Решение не даст лишнего негатива, а у нас часто бывают такие проявления. Например, начинается коронавирус — сразу исчезает гречка», — прокомментировал экономист Сергей Гордеев.

Эксперт также предположил, что со временем будут происходить изменения, но какими они будут — предугадать невозможно. Кроме того, несмотря на увеличение спроса на покупку жилья, он не советует торопиться.

«Почему-то все задумываются о покупке квартиры в последние две недели, когда у нас коронавирус, а также на нефтяном рынке возникли проблемы. Но я думаю, что нужно немного подождать», — добавил Сергей Гордеев.

Отметим, резкое обесценивание рубля повысило интерес к рынку недвижимости в России в полтора раза. Прирост спроса в марте этого года в Челябинске в целом по рынку составил 53 процента.