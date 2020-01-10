«Чип, прививки и карантин»: как взять питомца в путешествие за границу

В новогодние каникулы южноуральцы охотно брали в туры питомцев.

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Завершились новогодние каникулы, начались рабочие будни. Из путешествий в Челябинскую область вернулось множество людей, а вместе с ними и их питомцы, которых хозяева взяли с собой. В декабре сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области досмотрели 20 хвостатых любимцев, отправляющихся на отдых с хозяевами.

«Всего в 2019 году сотрудниками территориального управления Россельхознадзора в пунктах воздушного сообщения были досмотрены 353 домашних собаки и кошки. Четвероногие и хвостатые вместе с хозяевами побывали в США, Германии, Италии, Испании, Франции, Болгарии, Греции, Израиле и других странах», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Чтобы взять с собой за границу животное, хозяину необходимо подготовиться заранее. Условий достаточно много, поэтому рассказываем, что нужно сделать, чтобы ваш кот или пёс поехали вместе с вами.

Для начала вы должны узнать, можно ли вообще въезжать на территорию выбранной страны вашему животному. Многие государства запрещают ввозить определенные породы собак. К тому же не всех четвероногих берут на борт авиакомпании, этот вопрос тоже нужно уточнить.

После того, как вы узнали, что питомца можно взять на борт и привезти в страну, нужно посетить с ним ветклинику. Там животному необходимо сделать ветпаспорт, чипировать его и проставить необходимые прививки. Существуют минимальные сроки, за которые вам нужно поставить вакцину, чтобы перевозить животное.

При въезде в Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Японию, Израиль и некоторые другие страны, следует сдать тест на напряженность иммунитета животного к вирусу бешенства. Данное исследование можно пройти только в аккредитованных лабораториях. Если в вашем городе такой нет, образец для анализа придётся отправить по почте.

Уже в аэропорту необходимо будет пройти ветеринарный контроль. Для этого понадобится международный паспорт животного с данными о результатах всех вакцинаций и исследований, или ветеринарное свидетельство формы № 1, или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1 при поездке в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.

Подумайте заранее и о сроке возвращения на Родину. Если вы приедете в Россию не позднее чем через 90 дней, то вам понадобится лишь международный ветпаспорт или сертификат формы 5а, который вам выдадут на ветконтроле при вылете. Но если же вы задержались, то для ввоза животного в Россию необходимо будет предъявить справку от ветеринара, выданную не более чем за 14 дней, о том, что животное здорово.