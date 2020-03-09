Вялая кожа и длительные простуды: боремся с авитаминозом

Какие продукты следует есть, чтобы восполнить запас витаминов, рассказала диетолог.

Послушать 00:00

С наступлением весны природа начинает оживать, а вот человек, наоборот, увядать. И причиной усталости и постоянных болезней зачастую становится авитаминоз. Что это такое, чем грозит дефицит витаминов и какие продукты необходимо есть, чтобы чувствовать себя лучше, рассказала диетолог Елена Соломатина изданию «Вечерняя Москва».

Так, по словам эксперта, авитаминоз возникает из-за снижения в зимнее время физических нагрузок и нерационального питания. И несмотря на то, что на прилавках магазинов лежит множество овощей и фруктов, люди их практически не покупают не столько из-за высоких цен, сколько из-за пестицидов. Дефицит свежего воздуха и солнца также делает своё дело.

«Признаки авитаминоза зависят от того, чего именно не хватает организму. Если это витамин С, то люди начинают постоянно болеть и долго выздоравливают, если же это витамин А, что начинают возникать проблемы со зрением, нарушается координация в пространстве. Низкое содержание витамина В в организме приводит к ухудшению памяти, мигреням, потери аппетита. Но самые основные признаки в первую очередь появляются на коже: она становится бледной, сухой, склонной к раздражению. Вместе с ней страдают и волосы: выпадают, секутся, выглядят безжизненными»,— рассказывает Елена Соломатина «Вечерней Москве».

Но восполнить дефицит необходимых витаминов можно не только с помощью витаминных комплексов, но и обычных продуктов. Например, если не хватает витамина А, то следует употреблять в пищу фасоль, морковь, тыкву, свёклу и телячью печень. Восполнить нехватку витамина В помогут миндаль, морепродукты, сухофрукты, яйца, отруби и кисломолочные изделия. Вместе с капустой, цитрусовыми и яблоками в организм попадёт витамин С, а восстановить уровень витамина D в организме помогут грибы, масло и рыбий жир.