Вузы Челябинской области предлагают абитуриентам более 6 тысяч бюджетных мест

Подавать документы на поступление можно уже сегодня

В четверг, 20 июня, в России стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. В вузах Челябинской области для поступления созданы более шести тысяч бюджетных мест.

Например, в ЮУрГУ — более 2500 бюджетных мест, 448 из них — целевые.

«Сегодня мы обладаем достаточным количеством бюджетных мест, чтобы все потребности работодателей были в полной мере реализованы. В этом году бюджетные места есть даже для заочников», — рассказала руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

ЧелГУ готов принять в свою большую семью более 7800 абитуриентов, из них 1421 человек будет получать образование бесплатно. Для обучения на коммерческой основе по всем уровням подготовки вуз создает 6440 мест.

В ЧелГУ бесплатные места добавились по направлениям «Науки о земле», «Управление в технических системах», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Психологические науки», «Социология и социальная работа», «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение» и «История и археология».

В Южно-Уральском медицинском университете будет 633 бюджетных места.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете на все уровни образования и формы обучения выделено более 1300 бюджетных мест и свыше 1500 платных.

УралГУФК в этом году открывает 279 бюджетных мест, из них 114 будут распределяться по различным квотам. И еще 283 человека смогут учиться на коммерческой основе.

Во всех вузах Челябинска приоритет при поступлении на бюджет будут иметь ветераны СВО и дети участников, а за знаки отличия ГТО, золотые медали, особое портфолио или волонтерские достижения можно получить дополнительные баллы.

Между тем школьница из Челябинска набрала 300 баллов по итогам трех ЕГЭ.

Cегодня также стартует приемная кампания в ссузы.