Челябинская школьница сдала ЕГЭ на 300 баллов

По 200 баллов смогли набрать 14 выпускников

В среду, 19 июня, стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию, физике, информатике, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Высший балл по физике получили 16 выпускников Южного Урала из Челябинска, Копейского, Миасского, Магнитогорского, Кыштымского округов и Варненского района.

По информатике 100 баллов набрали четыре выпускника из Челябинска.

С учетом последних данных число выпускников, набравших за ЕГЭ по 200 баллов, увеличилось до 14 человек. Одна из школьниц Челябинска смогла набрать 300 баллов.

Текст: Анжела Кабатчикова.

