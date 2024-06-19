В среду, 19 июня, стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию, физике, информатике, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.
Высший балл по физике получили 16 выпускников Южного Урала из Челябинска, Копейского, Миасского, Магнитогорского, Кыштымского округов и Варненского района.
По информатике 100 баллов набрали четыре выпускника из Челябинска.
С учетом последних данных число выпускников, набравших за ЕГЭ по 200 баллов, увеличилось до 14 человек. Одна из школьниц Челябинска смогла набрать 300 баллов.
Текст: Анжела Кабатчикова.