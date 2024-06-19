В Челябинской области начинается приемная кампания в ссузы

Подать заявление можно дистанционно и лично

В четверг, 20 июня, в России стартует приемная кампания в ссузы. Абитуриенты могут подать заявление на зачисление лично или дистанционно, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Удобнее всего использовать для поступления портал «Госуслуги». Он позволяет подать одно заявление на несколько специальностей в различные организации. Система сама сформирует список заявлений, равных числу выбранных заведений, присвоит каждому индивидуальный номер, включающий дату и точное время подачи. «Госуслуги» сами автоматически отправят вашу заявку в образовательные организации.

В личном кабинете «Госуслуг» поступающий может наблюдать ход выполнения запроса по заявлению, просматривать конкурсные списки на зачисление. В этом году портал добавил новую функцию — отправку дополнительных сведений по запросу организации.

При регистрации заявления в электронном виде для зачисления в колледж необходимо представить оригиналы документов, их перечень можно найти на сайте организации.

Заявление также можно отправить «Почтой России», по электронной почте, на сайте организации и при личном обращении в техникум или колледж.

Прием на очное отделение идет до 15 августа. На иные формы обучения (очно-заочное, заочное) сроки устанавливаются образовательной организацией.

Текст: Анжела Кабатчикова