Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.82 -0.48 73.02 -0.76
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Перевозчик, обслуживавший рухнувший Ан-148, прекращает работу

Перевозчик, обслуживавший рухнувший Ан-148, прекращает работу

Решение принято после официального требования Росавиции.
сегодня в 11:19
  |  Общество

Категоричное решение приняла Росавиация в связи с февральской катастрофой в Подмосковье. Там рухнул Ан-148, который принадлежал перевозчику «Саратовские авиалинии». На имя руководства компании прислали письмо с требованием о приостановлении работы. Так до 30 мая перевозчику нужно вывезти всех пассажиров, находящихся за пределами России, отменить продажу билетов на любые рейсы, запланированные после весны. Сами полеты, конечно, тоже отменяются.

В связи с этим руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице. Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель. — заявили представители АО «Саратовские авиалинии».

Деньги за билеты перевозчик обещает вернуть. Кроме того, представители «Саратовский авиалиний» заявили об обновлении своего парка. Накануне они приобрели самолет Embraer 190. Он позволяет перевозить почти 100 пассажиров на расстояние в 3−4 тысячи километров.

Напомним, пассажирский Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из них 3 выпускника ЮУрГУ. Никто не выжил. Точные причины, по которым пассажирский Ан-148 рухнул через несколько минут после взлета, остаются неизвестны.

Расшифрованные бортовые самописцы помогут в продвижении расследования. Сейчас все придерживаются версии, что приборы выдавали неверные данные о скорости судна из-за обледенения приемников полного давления.

Общество
МЧС возобновило поиск тел погибших при крушении АН-148
10.04.2018
МЧС возобновило поиск тел погибших при крушении АН-148
Общество
Самолеты Ан-148 могут прекратить полеты после авиакатастрофы
20.03.2018
Самолеты Ан-148 могут прекратить полеты после авиакатастрофы
Происшествия
Квалификацию второго пилота рухнувшего Ан-148 проверит транспортная прокуратура
19.02.2018
Квалификацию второго пилота рухнувшего Ан-148 проверит транспортная прокуратура
Общество
Второй пилот потерпевшего крушение Ан-148 повышал квалификацию пилота в ЮУрГУ
16.02.2018
Второй пилот потерпевшего крушение Ан-148 повышал квалификацию пилота в ЮУрГУ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Спасенного жителями Варненского района пеликана впервые показали посетителям челябинского зоопарка
  
сегодня в 13:29
Спасенного жителями Варненского района пеликана впервые показали посетителям челябинского зоопарка
Общество
Многодетную мать отправили в колонию в Челябинской области
сегодня в 12:49
Многодетную мать отправили в колонию в Челябинской области
Культура
Книга-посвящение народному губернатору Петру Сумину вышла в Челябинске
сегодня в 12:38
Книга-посвящение народному губернатору Петру Сумину вышла в Челябинске
Общество
Южноуральские мамы стали чаще рожать двойняшек и тройняшек
сегодня в 12:35
Южноуральские мамы стали чаще рожать двойняшек и тройняшек
Происшествия
Огонь по траве максимально близко подобрался к автозаправке на ЧМЗ
  
сегодня в 11:29
Огонь по траве максимально близко подобрался к автозаправке на ЧМЗ
Происшествия
Сутенеру дали 20 лет «строгача» за надругательства и организацию притона на Южном Урале
  
сегодня в 11:27
Сутенеру дали 20 лет «строгача» за надругательства и организацию притона на Южном Урале
Общество
Перевозчик, обслуживавший рухнувший Ан-148, прекращает работу
сегодня в 11:19
Перевозчик, обслуживавший рухнувший Ан-148, прекращает работу
Происшествия
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
сегодня в 10:22
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6