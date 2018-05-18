/ Перевозчик, обслуживавший рухнувший Ан-148, прекращает работу

Решение принято после официального требования Росавиции.

Категоричное решение приняла Росавиация в связи с февральской катастрофой в Подмосковье. Там рухнул Ан-148, который принадлежал перевозчику «Саратовские авиалинии». На имя руководства компании прислали письмо с требованием о приостановлении работы. Так до 30 мая перевозчику нужно вывезти всех пассажиров, находящихся за пределами России, отменить продажу билетов на любые рейсы, запланированные после весны. Сами полеты, конечно, тоже отменяются.

В связи с этим руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице. Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель. — заявили представители АО «Саратовские авиалинии».

Деньги за билеты перевозчик обещает вернуть. Кроме того, представители «Саратовский авиалиний» заявили об обновлении своего парка. Накануне они приобрели самолет Embraer 190. Он позволяет перевозить почти 100 пассажиров на расстояние в 3−4 тысячи километров.

Напомним, пассажирский Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из них 3 выпускника ЮУрГУ. Никто не выжил. Точные причины, по которым пассажирский Ан-148 рухнул через несколько минут после взлета, остаются неизвестны.

Расшифрованные бортовые самописцы помогут в продвижении расследования. Сейчас все придерживаются версии, что приборы выдавали неверные данные о скорости судна из-за обледенения приемников полного давления.