Второй человек в РПЦ побывал в Челябинске

Схиархимандрит Илий Ноздрин, по словам прихожан, может предвидеть и исцелять.

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Схиархимандрит Илий Ноздрин, или просто старец Илий, — второй по значимости человек в РПЦ. 88-летний священнослужитель является личным духовником самого Патриарха Кирилла и чтится у православных не меньше. Прихожане уверены, старец обладает даром предвидения, а также может исцелять любые недуги. Сегодня почитаемый духовник побывал в Челябинске, он посетил Одигитриевский женский монастырь.

Прихожане начали стягиваться к монастырю за несколько часов до прибытия церковной легенды. Каждый хотел прикоснуться к знаменитому священнослужителю и получить от него совет, предсказание или наставление. Как признаются некоторые из них, тянула их в этот день к монастырю невиданная сила.

«Я не собиралась еще с утра даже сюда еще с утра. Потом мне сообщение на „ВатсАп“ пришло, что он приезжает. Приехала я из-за города, с тремя пересадками. Сама не знаю, зачем приехала, наверное, так бог управил, чтобы я должна была здесь оказаться. Может быть, я его и не увижу даже, просто привели ноги и сердце», — рассуждает Елена Богуш.

Место в Челябинске для встречи с прихожанами тоже было выбрано не случайно. Именно старец Илий предсказал его появление в столице Южного Урала.

«При встрече со мной он сказал, что я буду игуменьей и построю свой монастырь. Понятно, что для мирской женщины такое услышать. Слабо мне тогда верилось в это. И, тем не менее, господь всё именно таки и устроил», — рассказывает игуменья Евсевия.

Прихожане верят, что помимо дара предвидения, старец Илий наделен и множеством других талантов. К примеру, ходит легенда, что много лет назад своей молитвой священнослужитель вызвал дождь у себя на родине в Орловской области посреди сильнейшей засухи.

«Он для нас очень значим, потому что батюшка сам решает, какие он посещает регионы. Не так, что за несколько месяцев, через процедуры согласования. Этим-то, наверное, это и важно. Ему как человеку высоко духовному хочется увидеть народ божий, т. е. не официальную часть, не расстеленные красиво дорожки, он бы хотел видеть именно народ», — отметил протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии.

На встречу со старцем Илием пришли сегодня, 16 марта, сотни православных со всей Челябинской области. Уже завтра схиархимандрит отправится Озерск, а затем встретится с прихожанами в Магнитогорске.