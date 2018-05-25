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/ С наступлением лета «Билайн» предлагает выгодный тариф «ВСЁмоё 1»

С наступлением лета «Билайн» предлагает выгодный тариф «ВСЁмоё 1»

Большие пакеты интернет-трафика и возможность обмена минут на гигабайты.
сегодня в 11:40
  |  Общество

С наступлением хорошей погоды мы все больше времени проводим на свежем воздухе — пробежка по цветущему парку под любимую музыку из онлайн подборки или релакс в гамаке на даче с просмотром любимого сериала вдохновляют и заряжают. Да еще, если и тариф можно под себя подстроить — обменять минуты на гигабайты и наоборот, и затраты на связь небольшие, к примеру, 300 рублей в месяц.

С 17 мая «Билайн» в Челябинске на 15% снизил абонентскую плату на популярный тариф «ВСЁмоё 1» новой линейки «ВСЁмоё». То есть для тех, кто решил подключиться на «Билайн», первый месяц обслуживания на данном тарифе будет стоить всего 10 руб./сутки*.

Тариф «ВСЁмоё 1» будет идеальным решением для тех пользователей, которые часто разговаривают по телефону и звонят в основном на номера Челябинской области, используют мобильный интернет для общения в социальных сетях, чтения почты и новостей. Здесь нет никаких лишних услуг, только все самое необходимое: 12 Гб интернета, 400 минут на номера всех операторов своего региона и номера «Билайн» России, а также 300 смс-сообщений.

Но самое главное, «ВСЁмоё 1» — это тариф, который абонент сам может настраивать под свои предпочтения: обменивать минуты на гигабайты и наоборот неограниченное количество раз и все это совершенно бесплатно. К примеру, вам недостаточно 12 Гб интернета, который входит в пакет. Вы заходите в Личный кабинет «Билайн», выбираете — «настроить тариф» — и одним кликом меняете минуты на гигабайты. Причем, данные настройки сохранятся и на следующий месяц, пока вы не захотите снова изменить опции тарифа. Еще одним преимуществом «ВСЁмоё 1» является то, что звонки внутри линейки «ВСЁмоё» — бесплатные, они не будут расходовать пакет минут.

По данным компании, абоненты «Билайн» Челябинска все более активно пользуются мобильным интернетом — трафик в сети 4G год к году вырос почти в 2 раза.** Новая линейка «Билайн» «ВсёМоё!» была создана именно с учетом этих потребностей — пакеты интернета на тарифах были значительно увеличены и добавлена возможность самостоятельно настраивать параметры тарифа.

Подключиться к тарифам со скидкой можно в офисах продаж «Билайн», которые сейчас открываются в обновленном формате и из традиционных точек продаж SIM-карт превращаются в цифровые супермаркеты услуг. Также в офисах «Билайн» можно за один визит подобрать выгодный тариф и активировать оптимизирующие расходы на связь услуги, подключить домашний интернет и цифровое телевидение, приобрести новинки смартфонов и аксессуары.

* Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «ВСЁмоё 1» при подключении в Пермском крае. Цены указаны с НДС. Подробности акции, ее условия и ограничения доступны на сайте beeline.ru.

** Данные об интернет-трафике в сети 4G среди абонентов «Билайн» за 1 квартал 2018 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года на территории Челябинской области.

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