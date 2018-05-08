/ Забавные шапки сделали челябинского шотландца звездой Интернета

У кота внушительная коллекция головных уборов.

Кот из Челябинска набирает популярность в сети. Домашний питомец отличился от многочисленных животных в Интернете тем, что предпочитает авторские головные уборы. Шотландец не появляется на улице без шапок, связанных его хозяйкой.

У кота Бэкса около 20 шапок, и носит он их без особых возражений. На улице на него постоянно обращают внимание, а такие «недовольные» фотографии были отобраны специально ради смеха. Ну и люди оценили. Многие в комментариях выразили переживания, что коту некомфортно, но это не так. При съемках никто не пострадал: ни он, ни мы. — рассказал сайту «Первый областной» хозяин кота Антон Балахнин.

Пользователи уже оценили разнообразные шапки в сочетании с образом. В комментариях кота сравнили с героями популярных фильмов и предложили свои идеи для следующих головных уборов.

Мои лысые кошки нуждаются в такой одежде! Возможно, в теме «Звездных войн», как у Йоды и Леи. Или рыцаря с косичками. Или рога единорога! — прокомментировал пользователь Reddit.

Отметим, что на момент публикации этой статьи пост на русскоязычном сайте «Пикабу» собрал 600 «плюсов», а на англоязычном сайте Reddit — 3572. Также фотографии шотландца распространяются в социальных сетях.

