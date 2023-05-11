Встреча с космонавтом и кумиром в лифте. Челябинка — о проекте «Лидеры России»

Елена Раевская вышла в полуфинал конкурса

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская в 2019 году принимала участие в конкурсе «Лидеры России» и стала полуфиналистом. Информагентству «Первое областное» она рассказала, что участие в отборе — прекрасная возможность показать себя.

«Подобные программы — это всегда вызов, определенный выход из зоны комфорта. Я ставила перед собой задачу оценить свои знания, навыки и понять, где можно и нужно „поднять планку“. Задания в конкурсе были очень нестандартные, с ограниченным промежутком времени на ответ. Например, представьте, у вас 1 минута, вы едете в лифте со своим кумиром, что бы вы ему сказали? Согласитесь, к такому нельзя подготовиться.

Я была приятно удивлена, когда в полуфинале молодые специалисты выступали очень достойно, демонстрировали свои знания во многих областях. Это вселяет веру в достойное будущее нашего региона и страны.

Мне очень запомнилась встреча с космонавтом Сергеем Рязанским, который рассказал о жизни в космосе, о лидерстве. Он не только пообщался с участниками, но и вдохновил их своим примером».

Елена Раевская уверена, что принимать участие в конкурсе однозначно нужно, ведь жизнь — это движение, нельзя просто стоять на месте, нужно пробовать себя, а для тех, кто только начинает свою карьеру, это прекрасная возможность показать себя. Кстати, в этом году Елену Раевскую утвердили в должности первого заместителя министра экономического развития.

Напомним, более тысячи жителей Челябинской области зарегистрировались на участие в проекте «Лидеры России». Регистрация действует до 14 мая 2023 года на сайте конкурса.

