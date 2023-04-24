Более тысячи челябинских управленцев примут участие в конкурсе «Лидеры России»

Южноуральцы успешно проявляли себя в предыдущих сезонах

В России продолжается сбор заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день от Челябинской области поступило уже более тысячи заявок. В этом году в конкурс по инициативе президента России Владимира Путина внесли изменения, которые помогут вывести региональные кейсы участников на федеральный уровень, сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

«В этом году мы добавили региональный этап конкурса, чтобы участники начали взаимодействовать друг с другом до очных полуфиналов. Они будут решать реальные проблемы той области, в которой живут. У них появится возможность встретиться с руководителями своего региона и представить варианты решения этих проблем»,— рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Кроме того, у участников конкурса будет возможность поработать с лучшими управленцами страны, познакомиться с интересными людьми, обрасти нужными связями и получить полную информацию о своих компетенциях. В финале конкурса 300 лучших управленцев получат по миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а остальные участники — рекомендации по развитию своих управленческих навыков.

Кстати, одним из полуфиналистов 2018—2019 годов стал вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин. Он отметил, что на конкурсе встретил огромное количество умных людей, которые работают в разных сферах, но имеют схожие жизненные принципы.

«Что дал мне этот конкурс? Сначала я оказался в числе кандидатов, а потом вошел в кадровый резерв, сформированный под патронатом президента РФ. Это важный проект для государства и региона, ведь многие участники пришли во власть и продолжают работать. Я бы привел в пример наш Фонд развития промышленности, где помогают южноуральским предприятиям повышать производительность труда. Во многом успех этого проекта — заслуга одного из участников конкурса „Лидеры России“ Павла Жолобова»,— рассказал Алексей Фартыгин.

Всего за четыре года существования конкурса в нем приняли участие 12 тысяч южноуральцев. 18 стали финалистами, четверо — победителями.

Зарегистрироваться на региональный этап конкурса «Лидеры России» можно до 14 мая 2023 года на сайте конкурса.