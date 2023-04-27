В Челябинской области назначили первого замминистра экономики

Место Ирины Акбашевой заняла Елена Раевская

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Елену Раевскую первым заместителем министра экономического развития региона. С 2020 года она была заместителем главы ведомства. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Место первого заместителя министра экономического развития Челябинской области было вакантно после отставки Ирины Акбашевой в декабре 2022 года.

Елена Раевская в 2007 году окончила ЮУрГУ по специальности «Экономист-менеджер», имеет дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций». Она — полуфиналист проекта «Лидеры России» 2019 года. Работает в Минэкономразвития Челябинской области с 2017 года. В 2020 году стала заместителем министра.