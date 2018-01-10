/ Борьба с шаурмой вывела Евгения Тефтелева в ТОП первых лиц УрФО

Рейтинг показывает упоминание в СМИ за весь 2017 год.

Компания Медиалогия представила рейтинг первых лиц столиц субъектов УрФО за 2017 год. В их числе Евгений Тефтелев, мэр Челябинска. Он расположился на 2 строке рейтинга, уступив только главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. В первой тройке Евгений Тефтелев оказался благодаря активной деятельности по модернизации города, которую освещали в СМИ.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев раскритиковал засилье вывесок с надписью «шаурма» в городе. Также СМИ сообщали, что Евгений Тефтелев выступил на 29-м заседании Челябинской городской думы с отчетом об итогах работы администрации за 2016 год. — сообщает Медиалогия.



Отметим, что медиаиндекс Евгения Ройзмана — почти 142 тысячи, Евгения Тефтелева — 108 тысяч, главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба — 88 тысяч. У следующего за ними Александра Моора, главы администрации Тюмени, медиаиндекс в 4 раза меньше — около 20 тысяч.