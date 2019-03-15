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/ Еще одну ВСМ через Челябинск хотят построить для поддержки Уральского макрорегиона

Еще одну ВСМ через Челябинск хотят построить для поддержки Уральского макрорегиона

Идею обсудили на совещании в Курганской области.
сегодня в 12:04
  |  Общество

Представители регионов УрФО собрались в Кургане, чтобы предложить варианты выхода из кризиса и развития этой области. Губернаторы Уральского Федерального округа огласили свои варианты на окружном совещании при полпреде президента в УрФО Николае Цуканове. Глава Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что «Курганмашзавод» может стать участником южноуральского машиностроительного кластера и получить таким образом господдержку для создания импортозамещающих производств. Кроме того, Курган может войти в Уральский макрорегион.

Объективно процесс создания крупного макроэкономического региона уже начался. Мы это видим по вопросу строительства высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург, в интеграции ряда предприятий Курганской и Свердловской областей в наши региональные производственные кластеры, а также развитие межрегиональной кооперации. Безусловный интерес вызывает идея строительства высокоскоростной железной дороги из Челябинска до Кургана и далее в Казахстан. Считаю, что она имеет хорошие перспективы, поскольку увеличивает протяженность ВСМ «Евразия» и включает Курган в процесс конурбации уральских городов. Вместе с проектом линии ВСМ Екатеринбург — Тюмень, мы получаем сеть транспортных коммуникаций нового уровня. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский будет работать в соседнем регионе весь день.

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