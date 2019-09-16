Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который проходит в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019.
Наряду с ВСК в конкурсе приняли участие страховые компании со всех пяти континентов: Allianz, HSBC Life, Generali Group, AIA Group, John Hancock, IPTIQ — SWISS RE и многие другие. Финалистами стали только пять участников: швейцарская страховая компания Chubb, AIA Group, страховой кооператив Сингапура NTUC Income, глобальный конгломерат
Международное сообщество отметило ВСК за инновации и лучший клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование». Приложение дает возможность клиентам приобрести полис для любой жизненной ситуации не выходя из дома, оперативно, без визита в офис, урегулировать страховые события и получить медицинскую помощь от ВСК онлайн 24/7.
В 2018 году ВСК первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в
Ранее в 2018 году мобильное приложение ВСК было признано «Сервисным решением года» в рамках ежегодной российской премии «Время инноваций».
«Команда ВСК стремится развивать цифровой сервис и услуги для того, чтобы облегчить жизнь клиента и улучшить его страховой опыт. И сегодня мы рады не только признанию международного сообщества, но и знакомству с другими цифровыми страховыми командами со всего мира. Это безусловно поможет нам в достижении поставленных целей», — рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.