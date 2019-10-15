Сергей Цикалюк выступил на конференции «Трансформация: HR и Бизнес»

Председатель Совета директоров поделился опытом формирования управленческой команды и рассказал об успехах компании ВСК.

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10 октября в Москве в офисе П АО «Сбербанк» на конференции «Трансформация: HR и Бизнес» председатель Совета директоров Сергей Цикалюк рассказал о внедрении изменений в компании САО «ВСК».

Традиционно спикерами Форума выступают лидеры мнений, которые делятся реальными бизнес-практиками управления человеческими ресурсами и участвуют в открытом диалоге с аудиторией.

В начале выступления Сергей Алексеевич рассказал о необходимости трансформации и перехода на более эффективные бизнес-модели и важности участия HR во внедрении этих изменений в компании.

«Любые изменения всегда болезненны, и нужна смелость, чтобы на них решиться. Формирование команды, каждый участник которой не просто на словах, но и на деле заинтересован в развитии компании и её успехе — стратегическая задача как для HR, так и для акционера. ВСК уже почти 30 лет на страховом рынке, и все эти годы мы понимали, что главная инвестиция, которая сделает компанию успешной и позволит ей расти, — это люди. И это не только обучение или социальный пакет, но и формирование уникальной корпоративной культуры. Эта культура обеспечивает мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений. Наша команда сегодня делает компанию успешнее каждый день!», — отметил Сергей Цикалюк.

Кроме этого руководитель поделился опытом формирования региональной управленческой команды и её вовлечения в корпоративную жизнь. Также он рассказал об этапах жизни компании и успехах, которых удалось достичь.

«В каждый период жизни компании руководитель принимает решения, которые мы сегодня называем трансформацией. В 1992 году мы создали компанию ВСК на идее страхования военнослужащих. Доля обязательного страхования госслужащих в портфеле в 1993 году составляла 96%, в 2000 году — 60%, а в 2010 — 0%. Это ярко иллюстрирует скорость трансформации и изменения структуры страхового портфеля и направления деятельности. Сегодня мы универсальная компания, занимающая 16-е место среди российских компаний финансового сектора по версии РБК и 109-е среди крупнейших частных компаний по версии Forbes. Наши рейтинги „АА“ по версии АКРА и Эксперт РА, а также „BB“ по международной шкале Fitch Ratings свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости и надежности компании. Мы успешно внедряем самые передовые решения на страховом рынке и являемся лауреатами премий „Лучшее технологическое внедрение в страховой компании“ и „Сервисное решение года“ за наше мобильное приложение. Мы единственный российский страховщик, вышедший в финал престижного международного конкурса инноваций Insurer Innovation Awards 2019, опередивший десятки крупнейших мировых страховых компаний. Также в этом году мы получили премию за „Лучшее урегулирование страховых событий“, и это не случайно. Философия нашей компании — построение долгосрочных и честных отношений с клиентами и честные выплаты. Мы всегда полностью и безукоризненно выполняем взятые на себя обязательства. Именно в этом суть страхования и нашей компании», — подчеркнул Сергей Цикалюк.

Заканчивая выступление, Сергей Алексеевич рассказал об этапах внедрения изменений компании сегодня.

«Мы ставим перед собой амбициозные цели и понимаем всю значимость и первостепенную роль наших людей в их достижении. Я высоко ценю умение работать, уважение и способность всегда двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Сегодня мы видим заинтересованность каждого сотрудника в развитии и успехе компании, желание быть частью команды. И это много значит. Первым шагом для нас стало изменение бизнес-процессов и оргструктуры, а также изменение системы мотивации и систему управления персоналом. Затем мы выбрали лидеров направлений, способных профессионально и быстро решать актуальные задачи. И, конечно, мы транслировали программу изменений и новые ценности компании всем сотрудникам. Главное для нас, что за время трансформации ни один ценный сотрудник не покинул компанию»,— поделился Сергей Цикалюк.

Сергей Алекссевич ответил и на один из вопросов аудитории.

Председатель Совета директоров рассказал, как происходила личная трансформация:

«Я люблю работать, и мне всегда нравилось общаться с клиентами и людьми. Пока мы дееспособны, трансформация будет происходить всегда. И для меня, как для лидера изменений в компании, такая возможность — счастье».

В заключении Сергей Цикалюк поблагодарил внимательную аудиторию и организаторов мероприятия, а также пожелал успехов в работе на конференции и в бизнесе.