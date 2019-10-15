10 октября в Москве в офисе П
Традиционно спикерами Форума выступают лидеры мнений, которые делятся реальными
В начале выступления Сергей Алексеевич рассказал о необходимости трансформации и перехода на более эффективные
«Любые изменения всегда болезненны, и нужна смелость, чтобы на них решиться. Формирование команды, каждый участник которой не просто на словах, но и на деле заинтересован в развитии компании и её успехе — стратегическая задача как для HR, так и для акционера. ВСК уже почти 30 лет на страховом рынке, и все эти годы мы понимали, что главная инвестиция, которая сделает компанию успешной и позволит ей расти, — это люди. И это не только обучение или социальный пакет, но и формирование уникальной корпоративной культуры. Эта культура обеспечивает мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений. Наша команда сегодня делает компанию успешнее каждый день!», — отметил Сергей Цикалюк.
Кроме этого руководитель поделился опытом формирования региональной управленческой команды и её вовлечения в корпоративную жизнь. Также он рассказал об этапах жизни компании и успехах, которых удалось достичь.
«В каждый период жизни компании руководитель принимает решения, которые мы сегодня называем трансформацией. В 1992 году мы создали компанию ВСК на идее страхования военнослужащих. Доля обязательного страхования госслужащих в портфеле в 1993 году составляла 96%, в 2000 году — 60%, а в 2010 — 0%. Это ярко иллюстрирует скорость трансформации и изменения структуры страхового портфеля и направления деятельности. Сегодня мы универсальная компания, занимающая
Заканчивая выступление, Сергей Алексеевич рассказал об этапах внедрения изменений компании сегодня.
«Мы ставим перед собой амбициозные цели и понимаем всю значимость и первостепенную роль наших людей в их достижении. Я высоко ценю умение работать, уважение и способность всегда двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Сегодня мы видим заинтересованность каждого сотрудника в развитии и успехе компании, желание быть частью команды. И это много значит. Первым шагом для нас стало изменение
Сергей Алекссевич ответил и на один из вопросов аудитории.
Председатель Совета директоров рассказал, как происходила личная трансформация:
«Я люблю работать, и мне всегда нравилось общаться с клиентами и людьми. Пока мы дееспособны, трансформация будет происходить всегда. И для меня, как для лидера изменений в компании, такая возможность — счастье».В заключении Сергей Цикалюк поблагодарил внимательную аудиторию и организаторов мероприятия, а также пожелал успехов в работе на конференции и в бизнесе.