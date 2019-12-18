ВСК получила гран-при премии «Финансовая элита России»

Данная награда — высокая оценка деятельности компании экспертным и попечительским советом премии.

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Страховой Дом ВСК стал лауреатом XV премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-при : страховая компания года».

Гран-при вручается победителям за лидирующие позиции по ключевым показателям в основных сферах ведения бизнеса в сочетании с максимальными рейтингами надежности. Для страховых компаний ключевыми показателями являются объём и динамика прироста взносов по добровольным видам страхования, рейтинг надёжности, размер страховых резервов, наличие развитой розничной сети продаж и продуктовой линейки, отсутствие зависимости от нескольких крупных клиентов или заказов материнской компании/холдинга («рыночный бизнес).

ВСК успешно работает на страховом рынке более 27 лет. На сегодняшний день уже более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Компания предлагает свыше 200 решений для страхования частных и корпоративных клиентов. Страховой Дом ВСК ежегодно подтверждает высокие рейтинги надежности ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA — по версии «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings, АА(RU) — по версии АКРА — и демонстрирует устойчивую динамику роста бизнеса.

Данная награда — это высокая оценка деятельности компании экспертным и попечительским советом премии, в который входят представители государственных структур, Госдумы, различных объединений и финансовых организаций.

Премия «Финансовая элита России» проводится с 2004 года и является главной премией в сфере финансов. Традиционно награды различным представителям финансового рынка вручаются в номинациях « Гран-при» , «Надежность», «Динамика развития», а также в индивидуальных и специальных номинациях за успехи и достижения в работе. Победители определяются в том числе на основе рейтингов и рэнкингов рейтингового агентства «Эксперт РА», публичных статистических данных отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.

«Сегодня ВСК — это сплоченная команда профессионалов высочайшего уровня, которая каждый день добивается высоких результатов и создает для своих клиентов качественные и удобные продукты и сервисы. Страховой Дом ВСК сегодня, без сомнения, один из лидеров внедрения инноваций в страховой отрасли. ВСК — это всегда больше, чем просто страхование! Я рада быть частью этой команды и рада заслуженному доверию, которое оказывают нам клиенты, партнеры и, конечно, эксперты финансового рынка», — прокомментировала руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер.

Она поблагодарила Экспертный совет конкурса за столь высокую оценку компании и организаторов за формирование позитивного имиджа компаний и популяризацию их достижений.