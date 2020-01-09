ВСК перечислила более 4 миллионов рублей в благотворительный фонд Игоря Акинфеева

Деньги будут потрачены на развитие и поддержку детского спорта.

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Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев подвели итоги первого этапа реализации федерального социального проекта «Пенальти», который был запущен в поддержку талантливых юных футболистов. Всего в 2019 году, в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный экс-голкипером сборной России, ВСК перечислила более четырех миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на развитие и поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без родительского попечения.

Данный проект стартовал в июле прошлого года. И в его рамках, каждый, кто приобрел полис ВСК по программам КАСКО, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог не только получить страховую защиту на специальных условиях, но и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны.

И для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» необходимо ввести промокод «PENALTY». Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд «Страна футбола».

«ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер. Наш совместный проект уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это шанс для талантливых юных спортсменов на успешную карьеру, на достойную жизнь. А каждый спортивный успех — это победа всего российского спорта», — поделился Игорь Акинфеев.

Отметим, что ВСК также организовала ряд мероприятий для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию. На одном из них дети стали гостями на первой интерактивной выставке электроники. Дети обоих детских домов, которые также находятся под опекой фонда «Страна футбола», приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК.

«ВСК намерена и дальше вести социальный проект „Пенальти“ совместно с Игорем Акинфеевым. Мы продолжим развивать наши отношения с благотворительным фондом „Страна футбола“ для помощи и содействия талантливым детям. Мы рады возможности способствовать развитию детско-юношеского спорта и обучению молодых футболистов. Поддержка юных спортивных дарований — одна из важнейших социальных миссий ВСК», — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

Напомним, что Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.