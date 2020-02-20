Страховой Дом ВСК разработал «умного» чат-бота для Telegram

Проект приурочен к 28-летию ВСК.

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Страховой Дом ВСК открыл новый коммуникационный канал для общения с клиентами — чат-бот «Домовёнок ВаСьКа» в Telegram (https://t.me/vsk_insurance_house_bot). Бота «научили» задавать вопросы разной сложности и анализировать ответы. По окончанию опроса алгоритм бота выдавал индивидуальный результат.

Проект приурочен к 28-летию ВСК. В праздничной версии проекта «Домовёнок ВаСьКа» задавал вопросы об автомобилях и путешествиях. Опрос прошли несколько тысяч человек. В итоге участники смогли получить скидку до 28% на страховые продукты. Чем больше правильных ответов, тем больше была скидка.

После общения с «ВаСьКой» клиенты и участники оставили свои поздравления команде Страхового дома ВСК. 43% опрошенных пожелали компании процветания, на втором месте — 16% пожелания удачи. Замыкает тройку поздравлений пожелание большего количества клиентов — 15%. Самым креативным поздравлением стало (пунктуация и орфография автора сохранены): «Желаю всегда оставаться крепкими, бойкими, весёлыми, уверенными, отважными и крутыми, как лев среди зверей, как орёл в небе, как василёк в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!».

«На протяжении истории нашей компании предоставление качественного клиентского сервиса было и остается одной из главных стратегических задач ВСК. Мы взаимодействуем с клиентами посредством различных каналов коммуникации и рады открыть еще один новый канал для общения», — рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

11 февраля Страховому Дому ВСК исполнилось 28 лет. Компания представлена во всех субъектах РФ. За историю ВСК свыше 30 млн граждан России и 500 тыс. организаций доверили компании защиту своего имущества, жизни, здоровья, бизнеса. ВСК активно развивается и продолжает внедрять инновационные решения и совершенствовать традиционные страховые продукты для своих клиентов. Развитие цифровых технологий является одной из стратегических задач компании. Уже сегодня в интернет-магазине и с помощью мобильного приложения можно не только приобрести все ключевые виды страхования, но и урегулировать страховое событие без посещения офиса. ВСК первой на российском рынке предложила своим клиентам полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля — без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Кроме того, на сайте и в мобильном приложении доступна запись к врачам по полису ДМС, круглосуточные онлайн-консультации в рамках программ по телемедицине, а также пролонгация договоров.

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