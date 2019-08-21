Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком
Согласно подписанному контракту застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты, привезенные
«Надежная страховая защита объектов, имущества, всех участников и волонтеров — неотъемлемая часть проведения такого масштабного мероприятия, как мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Добро пожаловать в нашу команду!», — отмечает Эмиль Губайдуллин, руководитель WorldSkills Kazan 2019.
Таким образом, недвижимость и движимое имущество организаторов мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 будет обеспечено страховой защитой на сумму более 30 млрд рублей.
«Страховой Дом ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков. Чемпионат WorldSkills — это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты», — рассказал Олег Овсяницкий, генеральный директор САО «ВСК».
WorldSkills Kazan 2019
Главное международное событие 2019 года в России —
Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех
С
АО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в