ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 более чем на 30 млрд рублей

Масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты.

Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.

Согласно подписанному контракту застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты, привезенные странами-членами , спонсорами и стейкхолдерами. Кроме того, все участники мероприятия и волонтеры будут защищены страховкой от несчастного случая. Всего ВСК застрахует 4 564 человека.

«Надежная страховая защита объектов, имущества, всех участников и волонтеров — неотъемлемая часть проведения такого масштабного мероприятия, как мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Добро пожаловать в нашу команду!», — отмечает Эмиль Губайдуллин, руководитель WorldSkills Kazan 2019.

Таким образом, недвижимость и движимое имущество организаторов мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 будет обеспечено страховой защитой на сумму более 30 млрд рублей.

«Страховой Дом ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков. Чемпионат WorldSkills — это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты», — рассказал Олег Овсяницкий, генеральный директор САО «ВСК».

WorldSkills Kazan 2019

Главное международное событие 2019 года в России — 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 — пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

С АО «ВСК»