«Врача-кровопийцу» снова отправили на принудительное лечение

В медучреждении он проведет не менее пяти лет, заявил гособвинитель.

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В Челябинске состоялось заседание суда, на котором вынесли приговор Борису Кондрашину. В зал он был доставлен в наручниках, но в этот раз обвинение ему предъявили не за кровавую расправу над одноклассником, а за использование фальшивых документов и хранение наркотических средств.

Борис Кондрашин устроился в Челябинскую городскую клиническую больницу № 11 в ноябре 2018 года. Врачом-терапевтом в «Кабинете здоровья» он проработал несколько месяцев, пока не вскрылась правда о том, что его диплом фальшивый. В это же время стало известно о криминальном прошлом Бориса. Во время его задержания в его квартире обнаружили 300 граммов наркотического вещества.

Дело о враче-кровопийце вели больше полугода, он полностью признал свою вину. Ранее эксперт вынес решение о том, что мужчина психически нездоров. Адвокат Бориса предлагал провести очередную экспертизу, но суд ему отказал.

Сегодня судом Ленинского района мужчине был вынесен приговор.

«Его отправляют на принудительное лечение в медицинскую психиатрическую клинику на неопределенный срок. Гособвинение утверждает, что в медучреждении он проведет более пяти лет», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ из зала суда.

Напомним, что около 20 лет назад Борис, будучи еще школьником, убил своего одноклассника. К тому времени будущий врач-кровопийца уже употреблял наркотики, которые воровал у своего отца-доктора и называл себя бароном фон Гинцелем. Проводя один из магических ритуалов, он убил своего одноклассника, заманив его к себе домой обманным путем. У погибшего он откусил кусочек печени, сцедил кровь в серебряную стопку, а также вырезал глаз и сердце.

Его арестовали на следующий день, затем отправили на принудительное лечение на срок более десяти лет. После лечения мужчина решил купить диплом врача и устроиться в больницу. Кондрашин работал там, пока его не узнал психиатр.

Посмотреть видеозапись, как Бориса Кондрашина ведут в зал суда, можно здесь.