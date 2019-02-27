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/ Врач, не долечивший солдата с пневмонией в Чебаркуле, попал под уголовное дело

Врач, не долечивший солдата с пневмонией в Чебаркуле, попал под уголовное дело

«Взрослый» омбудсмен тоже проверяет обстоятельства смерти призывника.
сегодня в 14:49
  |  Общество

Военным следственным отделом по Чебаркульскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении врача, лечившего солдата из местной части. Он скончался от пневмонии в московском госпитале, переведенный туда спустя неделю. Как сообщает Алексей Ковалев, представитель матери умершего Дмитрия Попова, врачу вменяют «халатность, повлекшую по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, что молодой человек служил в войсковой части чебаркульского гарнизона. После лыжной гонки Дмитрий Попов простудился и попал в медсанчасть.

Мы с сыном всегда были на связи. Проблем по службе у него не было. Он спортсмен, каратист. Седьмого января Дима рассказал, что простыл после лыжной гонки. 10 января у сына поднялась высокая температура, его положили в медсанчасть. Сказали, что у него бронхит и начали лечение. Но температура не спадала. Я позвонила руководству части, затем военному медику. Он убеждал, что у Димы все хорошо и что он поправится. Я требовала поменять ему антибиотики, даже прислала деньги, чтобы закупили новые лекарства. Но лучше Диме не становилось. Я буквально требовала от военных, чтобы его перевели в госпиталь и начали адекватное лечение. Только после того, как пригрозила командованию части обратиться в следствие, сына перевели в Челябинск. С начала болезни прошло две недели. — сообщает мама погибшего парня Елена Попова.

Из Челябинского военного госпиталя молодого человека спецбортом доставили в Москву в военный госпиталь имени Вишневского. Все это время обеспокоенной родительнице не давали пообщаться с сыном.

Я утренним рейсом прилетела в Москву. В госпитале мне сказали, что сына доставили с запущенной формой пневмонии, что его нельзя было транспортировать, а надо было продолжать лечить в Челябинске или Екатеринбурге. Перелет только усугубил его состояние. Об этом говорят и данные из выписки: перед вылетом Дима дышал самостоятельно, по прилету — уже не мог этого делать. — рассказывает Елена.

Дмитрий Попов впал в кому в московской больнице, не приходя в сознание, он умер 3 февраля.

Выяснить обстоятельства смерти военнослужащего и взять это дело на контроль предстоит военному прокурору Чебаркульского гарнизона и руководителю ВСО по Чебаркульскому гарнизону ВСУ ЦВО СК РФ по обращению Уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой.

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