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/ Минздрав не нашел нарушений при отказе в госпитализации матери с ребенком в Троицке

Минздрав не нашел нарушений при отказе в госпитализации матери с ребенком в Троицке

Скорая помощь привезла ребенка в больницу, но врачи отправили их домой среди ночи.
сегодня в 17:57
  |  Общество

Министерство здравоохранения Челябинской области рассмотрело подробности случая, возмутившего жителей региона. Скорой помощью в детскую больницу Троицка из соседнего поселка была доставлена девочка, которой требовалась консультация инфекциониста. После осмотра врачом ребенка и маму отпустили домой. Приехать за ними ночью смог только дедушка девочки Александр Лебин.

Ребенка отказались госпитализировать. Они получили рекомендации, рецепт от врача, и их отправили домой. Поскольку это была ночь, а они находились в 35 километрах от дома, мне пришлось приехать и забрать их. Насколько я понял, у скорой помощи был какой-то конфликт с больницей. — рассказал сайту «Первый областной» Александр Лебин.

В этой непростой ситуации разобрался региональный Минздрав. Как отметили в ведомстве, фельдшер скорой помощи заподозрил диагноз, который мог подтвердить только врач. Для этого родителям была предложена госпитализация. Также сотрудники скорой помощи предупреждают, что в случае, если не требуется стационарное лечение, необходимо предусмотреть варианты возвращения домой.

Подчеркну, что госпитализация в инфекционное отделение идет только по показаниям. В данной ситуации диагноз был ясен, показаний для госпитализации ребенка в инфекционное отделение не было. Ребенку была оказана симптоматическая помощь, даны полные рекомендации по тактике и лечению. Сегодня в плановом порядке ребенок осмотрен по месту жительства участковым педиатром, даны рекомендации. Состояние ребенка хорошее. — подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Как подчеркнул Сергей Приколотин, действия медицинских работников не вызывают вопросов: промывание желудка ребенку не требовалось. К тому же никто из сотрудников больницы не настаивал на том, чтобы женщина покидала помещение приемного покоя: она сама приняла решение выйти на улицу, чтобы дождаться, когда их заберут.

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Комментарии

Евгений Мастер
19:47, 14.03.2019
Столько разных ПОДЧЕРКНУЛ...
Андрей Камшилов
19:34, 14.03.2019
Такая ж херня была и в нашем Че,
Полный рассказ в сообщении
Скорая привезла,но это хоть утром было,повторилось через день привезли снова к ним же
Скорая помощь#3северок

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