«Восставать из пепла размахом кисти»: блогер из Уйского района ломает стереотипы о жизни с инвалидностью

Она работает мастером по маникюру, ведет соцсети и написала книгу

Полтора года назад Татьяна Ячменева стала героиней нашего материала. Ее история тронула читателей до глубины души. В 18 лет девушка после страшной аварии лишилась возможности ходить. Сейчас Татьяна ведет активную социальную жизнь, пишет песни, растет в профессиональной сфере и занимается духовным развитием.

Несмотря на тернистый жизненный путь, своей главной победой наша героиня считает дочку Злату. Девочке восемь лет, она занимается музыкой.

«Если бы 20 лет назад, сразу после аварии, мне сказали, что я буду жить так, что моя история станет частью интерактивной выставки, я бы в это не поверила», — с улыбкой говорит Татьяна о фотовыставке «Призма 15/90».

Татьяна не только живет, но и вдохновляет своей жизнью других. Бывают моменты, когда она сомневается в себе, но осознает, что ее опыт и блог важны для многих.





«Когда я оглядываюсь назад, чувствую, что я действительно крутая»,— говорит она.

Два года назад даже ИА «Первое областное» поучаствовало в истории Татьяны. Она обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Мошенники создали канал, куда загружали ее фото, видео, а также снимки ее дочери. Самое ужасное, что вдобавок к этому они организовали сбор средств на лечение.

На фотовыставке девушка рассказала, что эта история наконец завершилась.

«История с мошенниками решилась, мне это очень помогло, потому что ситуация сильно выматывала. Я начала получать больше обратной связи от людей, для меня это очень важно», — сказала Татьяна.

Сейчас Татьяна ведет активную социальную жизнь, несмотря на то что живет в небольшом поселке.





«У нас не так много всего для женщин, но я стараюсь везде бывать», — делится героиня.

К слову, этой осенью Татьяна участвовала в конкурсе красоты «Рожденная побеждать» для женщин с ОВЗ, передвигающихся на колясках.

Помимо этого, девушка занимается духовным развитием, медитирует, выучилась на нутрициолога и помогает другим с похудением. Музыка тоже занимает значимое место в жизни Татьяны.

«Я вообще окончила музыкальную школу, умею играть на баяне. Там мы пели, но слуха у меня как такового не было. Во взрослом возрасте решила попробовать, нашла педагога по вокалу, и все начало получаться. Выступала на мероприятиях разных», — рассказала девушка.

Татьяна исполнила песню для гостей фотовыставки, посвященной 15-летию сайта 1obl.





«Восставать из пепла размахом кисти, сотни ярких брызг на серый холст», — именно эти строчки врезались в память.