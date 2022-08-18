Мошенники украли у челябинского блогера интернет-жизнь, открыли Youtube-канал и зарабатывают на ее болезни

Женщина обратилась в полицию, однако уголовное дело пока не возбуждено

Жительница села Уйского 37-летняя Татьяна Ячменева 18 лет назад попала в аварию, повредила позвоночник и лишилась возможности ходить. Женщина не просто не упала духом, но за эти годы сбросила 70 килограммов, родила дочь и стала мастером маникюра. Сейчас Татьяна ведет мотивационные блоги в социальных сетях, рассказывает об аромапрактиках и принципах здорового питания. И все бы хорошо, но недавно Татьяна узнала, что мошенники буквально своровали ее интернет-жизнь и зарабатывают на чужом контенте. Об этом женщина рассказала Первому областному информагентству.

Недобрая весть пришла Татьяне от одного из ее подписчиков в телеграм-канале.

«Я выложила видео распаковки посылки, и один мужчина написал мне в личные сообщения: „Не показывайте адрес. На коробке видно, куда пришла посылка. Видел ваш ролик на Youtube-канале“. Я сказала, что меня нет на Youtube, только страница в Instagram с 10 тысячами подписчиков, блог во „ВКонтакте“ и телеграм-канал. На что он скинул мне ссылку на канал „Жизнь в инвалидном кресле“. С моими видео», — рассказала Татьяна Ячменева.

Автор канала беззастенчиво и цинично набрал видеоролики Татьяны из всех ее социальных сетей и выложил на платформу. Идейный гений называет себя «Марией Потаповой», в другой вариации «Потапенко» и в разделе «Сообщество» на канале скопировал и вставил подлинную историю Татьяны о получении инвалидности, наборе веса и лечении в Челябинске. Правда, теперь «Потапова» живет в Самаре и даже стала кандидатом в депутаты. Об этом она рассказывает в своих постах на этом же Youtube-канале.

«Это не самое страшное, что взяли мою историю, видео и фотографии, подписав другим именем. Самое жуткое — этот человек (и не один, скорее всего) открыл сбор средств на лечение. Мошенники написали пост, в котором рассказывают, что у меня, не настоящей меня, появилась возможность ходить, а для этого надо собрать более 500 тысяч рублей», — продолжает блогер.





Всю абсурдность ситуации подогревает и рост подписчиков на канале. По состоянию на 18 августа 2022 года их уже более 16 тысяч, а накануне автор канала открыл новый сбор.

«Возможно, я снова смогу ходить… Как говорят врачи, 50 на 50. Может, смогу, а может, нет… Но попробовать стоит…» — пишет «Мария Потапова», отметив и сумму сбора: более 1,5 миллиона рублей.

Куратором сбора махинатор называет своего «мужа» Максима Андреевича. На этого человека и оформлена карта Сбербанка.





Сборщик денег с наивных и сердобольных граждан честен перед своими подписчиками — выкладывает информацию о поступающих средствах. За несколько часов сбора мошенникам уже удалось получить около 10 тысяч рублей.

«Я никогда не собирала и не буду собирать деньги. Я никогда не смогу ходить. Нахожусь в шоке от этой ситуации. Создала свой, реальный канал, назвала „О жизни в инвалидном кресле“, выложила видео о мошенниках, обращаясь к зрителям, чтобы не велись на обман. Писала в техподдержку Youtube, но они заблокировали мое видео на настоящем канале за нарушение авторских прав. Дело в том, что в права создатель канала вступает только тогда, когда подписчиков становится более тысячи. И поэтому фейковый, мошеннический канал эти права уже получил», — рассказала Татьяна. На этих скринах одно и то же видео с фейкового и настоящих каналов. На фейковом просмотров больше в 10 раз:



Примечательно, что женщина связалась со своим «альтер эго» Марией Потаповой и даже получила ответ. На создании Youtube-канала мошенники не остановились — ведут блог теперь в «Телеграме». Воруя контент Татьяны, естественно. В личном сообщении в «Телеграме» Татьяна и обратилась к злоумышленнику.

«Почему вы собираете деньги, используя мои фото и видео. Прекратите это», — написала Татьяна.

«Так это не я собираю, а ты. Твои же фотографии», — ехидно парирует «Потапова»-«Потапенко».





Затем Татьяна Ячменева попросила мошенника удалить хотя бы видео с дочерью, на что он великодушно согласился. Друзья и подписчики настоятельно рекомендовали Татьяне обратиться в полицию как можно скорее, пока ее саму не заподозрили в мошенничестве.

«Заявление я писала в Уйском, потом мне сказали, что в Чебаркуль перенаправили. Пока тишина. Свой канал на Youtube я больше не веду, но продолжаю вести блоги на других платформах. Это моя жизнь, я хочу продолжать делиться своими знаниями и опытом. Но мошенники так и забирают мои видео», — поделилась Татьяна.

В ГУ МВД по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что заявление принято.

«В настоящее время ведется доследственная проверка», — уточнили в региональном полицейском главке.

Мы также направили запрос в ведомство с просьбой рассказать о статистике преступлений, связанных с нарушением авторских прав и неправомерным доступом к компьютерной информации. А также спросили, каковы шансы вычислить авторов анонимных каналов. Ответ будет опубликован сразу после его поступления в редакцию.