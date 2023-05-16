Жительница Челябинской области потеряла способность ходить в 18 лет, похудела на 50 килограммов и стала мамой

Сельский блогер рассказала свою историю от отчаяния и до обретения новой жизни

38-летняя Татьяна Ячменева живет в небольшой деревне Маслово Уйского района. Уже почти двадцать лет женщина прикована к инвалидному креслу. Как травма, которая могла стать смертельной, привела ее к новой жизни, Татьяна рассказала нашему информационному агентству. Добавим, «Первое областное» тоже успело вмешаться в судьбу селянки Татьяны, ставшей популярным блогером.

Между жизнью и смертью

19 лет назад, 9 мая, машина, на которой 18-летняя Татьяна возвращалась домой пассажиром, попала в ДТП. Автомобиль не вписался в поворот и на большой скорости врезался в столб. Авария произошла возле Коркино.

«Я сидела на заднем сиденье, при столкновении мое тело по инерции продолжало двигаться вперед. Полет прекратил удар головой о крышу авто. На меня обрушился дождь из осколков лобового стекла, впивавшихся в грудь и лицо...» — рассказывает Татьяна, а голос ее дрожит от болезненных воспоминаний.

Татьяна получила травму позвоночника.

«Помню холодные брезентовые носилки и голос врача, который просит пошевелить рукой и ногой. Я с ужасом понимаю, что не чувствую ноги. Начинаю кричать. Все это всплывает в памяти. А вот домашний телефон я вспомнить не могла, и почему-то так не хотелось расстраивать маму», — вспоминает она.

Уже в палате городской больницы Татьяна пришла в себя, хотела проверить, остались ли у нее ноги, но не смогла поднять головы. Болело все лицо.

«В палате со мной лежала девушка со сломанной ногой и очень громко рыдала. К ней подошла медсестра: „Чего ты кричишь?“. И указывает на меня: „Девочка лежит со сломанным позвоночником и молчит“. Так я узнала свой диагноз. Приехали мама и брат. Брат погладил по голове и сразу вышел. Видимо, испугавшись, что мама уйдет тоже, я быстро бросила ей фразу: „Мама, у меня все хорошо, только очень жить хочется“», — вспоминает она.

Девушку доставили в Челябинск. Две недели она ждала операции, и уже на операционном столе выяснилось, что спинной мозг ее цел, но ходить Татьяна уже не сможет.

«В реанимации разум все время был в затуманенном состоянии из-за обезболивающих. А мне очень хотелось быть в сознании, не упускать ни одну минутку. Боялась, что, в очередной раз закрыв глаза, не открою их больше. Рядом умер мужчина, его несколько раз реанимировали, но в последний раз безуспешно. Какое-то время тело находилось в палате. Я поняла, какая тонкая грань между жизнью и смертью. И очень сильно хотелось жить...» — рассказывает Татьяна, и невозможно сдержать слез от этих откровений.

После операции Татьяна не могла шевелить руками. Жена брата была беременна, и Таня мечтала увидеть новорожденную племянницу, хотя бы наблюдать, как она растет. Мечтала покинуть больничные палаты... Сделать то, что не ценила и не считала поводом для радости.

«Но ценность своей жизни и истинное желание жить я пойму намного позже. С каждым испытанием оно будет становиться все сильнее и не пройдет до сих пор, спустя 19 лет. Желание двигаться и преодолевать войдет в привычку», — делает вывод Татьяна.





Пациентку сняли с ИВЛ и перевели в обычную палату. Но легче не стало. Тело поразили пролежни, свищ. Началась пневмония и плеврит — часто встречающиеся у лежачих заболевания. Татьяна вспоминает:

«Жидкость пришлось откачивать сидя, это тоже осталось ярким пятном в моей памяти. Меня подняли в сидячее положение первый раз после аварии, я повисла на маме, а врач через спину протолкнул иглу в легкое и откачивал пену. Было неприятно, но мне запомнилось не это. Я помню глаза соседки по палате, сидевшей напротив. Мы смотрели друг на друга, и из наших глаз градом текли слезы. Не знаю, кто пустил слезу первым: я — оттого, что поняла, что совсем не чувствую свое тело, — или она — от жалости и сочувствия».

Санитар Артем

Радость и боль идут рука об руку и существуют одновременно. От больничных времен после травмы у Татьяны остались и светлые воспоминания. Его звали Артем — 17-летний санитар из приемного покоя. Татьяна поступила в областную больницу — сплошной синяк и переломы, спекшаяся кровь в волосах. Он помог переложить ее с каталки на кушетку, а в лифте сунул в уши наушники от плеера, в которых играл «Сектор газа».

«Я видела его растерянность и желание облегчить мои страдания. Новый знакомый приходил ко мне в палату. Артем начал привозить каталку из отделения, в котором работал, ее можно было опустить вровень с кроватью, и мое перемещение на процедуры было практически безболезненным», — вспоминает Татьяна.

В реанимацию не пускали родных, поэтому единственным собеседником девушки стал Артем. Он держал ее за руку и убеждал, что все будет хорошо.





Через несколько недель настал момент уезжать: Татьяну переводили на долечивание в районную больницу.

«Артем вышел прощаться, наклонился и обнял меня. Я разревелась. Он убежал, а через несколько минут вернулся и уехал со мной. Да, он все бросил и уехал с нами»,

— вспоминает она.

В сельской больнице Артем целыми днями сидел с Татьяной, на ночь приходила мама. Пара слушала магнитофон с кассетой «Сектора газа» и смотрела на облака. Только их и было видно девушке из окна больничной палаты.

Я понимала, что он молод, и когда-то уйдёт. Он был напоминанием о том, чего я не могу. Мне стало больно рядом с ним, и я разорвала эти отношения. Артем уехал.

«Эта история показала мне, что любовь может вызвать не только красота внешняя. У меня до сих пор хранится серебряный крестик с цепочкой, которую подарил мне Артем в одну из последних наших встреч. А жизнь всегда продолжается, и всегда помимо трудностей очень много хорошего, важно лишь увидеть это», — резюмирует Татьяна.

12 пар босоножек

В больнице Таня провела около восьми месяцев. Затем был реабилитационный центр. Здесь Татьяна увидела инвалидов. Да, она понимала, что сидит в инвалидной коляске, но не осознавала, что в ней ей придется провести всю жизнь. А в реабилитационном центре среди других колясочников пришло осознание. Это был удар для девушки.

«Я помню, как раздавала свои босоножки. У меня было 12 пар босоножек на каблуках. Я решилась и раздала их сестрам. И мне было это очень больно. Одни, я помню, оставила на память. Так и не отдала», — рассказывает Татьяна.

Для 18-летней девушки оказаться с пеленками и подгузниками, неприятие собственного тела — это мысли, что жизнь закончилась. Дома Татьяна перечитала всю классическую литературу, пересмотрела кинотеку. Были и срывы: алкоголь в реабилитационных центрах. Потом дом с мамой в деревне. Опять книги и фильмы. Опять центры. Так пять лет.

«Я оплакивала себя. Были периоды, когда все равно, что на тебе надето, а то и не надето вовсе. Я научилась сидеть, есть самостоятельно, одеваться, но научиться жить в новом теле было сложнее всего», — говорит она.

Еда стала главной радостью в жизни. Девушка наела вес в 103 килограмма. Ситуация усугубилась тем, что от Татьяны к другой женщине ушел мужчина. Несмотря на глубокий кризис, до определенного момента у нее были постоянные отношения с этим мужчиной.





Другая жизнь

Татьяна поняла, что пора что-то менять, как-то брать свою жизнь в руки. Она перепробовала множество диет, остановилась на одной и стала медленно, но верно терять свой вес. Татьяна не ела после шести вечера, составляла сбалансированное меню и соблюдала дисциплину в питании. Это и стало той отправной точкой, когда она поняла, что может контролировать, управлять своей жизнью и что-то в ней менять. За год девушка сбросила 55 килограммов. За это время она уже переехала отдельно от мамы в свой дом, который ей купила родительница. Татьяна окончила курсы маникюра. На занятия за 80 километров ее возил знакомый.

Однажды в парикмахерской ей предложили работу. Кабинет мастера по маникюру располагался на втором этаже салона красоты в Уйском.

«Сейчас я просто с ужасом это вспоминаю, потому что было страшно подниматься на второй этаж. Мне помогали брат, девушка-парикмахер, которая предложила работу. Помогал парень, с которым на тот момент у меня были отношения. Он мне вообще много помогал», — вспоминает Татьяна.

Татьяна работала мастером по маникюру и секретарем в сельской школе. Это был для нее насыщенный, полный сложностей, но и адреналина и даже восторга период. После пятилетнего затворничества она общалась с людьми, справлялась с работой. А затем девушка вышла замуж. О первом браке она рассказывает мало, молодые прожили недолго и развелись.

«Я сильно переживала, и, видимо, что-то произошло, что у меня началось пищеварительное расстройство. Анорексия. Я похудела до 47 килограммов», — вспоминает она.





Татьяна с мамой улетела в Таллин. Во дворе Екатерининского дворца она вспоминала, как шесть лет назад, будучи полной, потерянной, мечтала об этой поездке.

«Потом я встретила своего второго мужа. У меня все важные события происходят либо в мае, либо в декабре. Первая свадьба была 31 декабря, и второго мужа я встретила 31 декабря. Вот это уже были совсем другие отношения. Я через полгода забеременела. Работала мастером маникюра. Все было очень хорошо до родов. Беременность проходила легко. Меня прооперировали, в мае родилась здоровая дочка. После родов отношения с мужем стали сложными, но мы прожили вместе девять лет», — рассказывает Татьяна.

К этому времени Татьяна вела свой блог в социальных сетях. Это тоже был переломный момент в ее жизни: сложно рассказать о том, что случилось, заново пережить все свои этапы.

«Я считаю, что должна рассказать другим людям, что жизнь есть, пока она есть. После аварии я не представляла, что со мной будет, что я могу родить, выходить замуж, строить отношения, развиваться и работать. Простая девочка из деревни, несмотря на свою инвалидность, может быть счастливым человеком. Подписчики мне пишут, что я мотивирую людей на снижение веса. И меня это радует, вдохновляет», — говорит Татьяна.

Она стала настолько популярна, что теперь учится на нутрициолога и консультирует людей по вопросам снижения веса. Татьяна до сих пор работает мастером по маникюру, продолжает совершенствовать свое мастерство.





История Татьяны стала интересна не только обывателям, но и... мошенникам. В прошлом году неизвестные открыли страницу-двойник от имени сельского блогера и стали собирать деньги якобы на операцию. Количество подписчиков на странице-двойнике росло в геометрической прогрессии. Татьяна обратилась в полицию, но дело как-то сошло на нет. После публикации ИА «Первое областное» истории о мошенниках следователи нашли улики и снова начали искать аферистов. Но последние быстро удалили все свои записи.

«Человек я позитивный и достаточно веселый, но случаются в моем настроении лирические отступления. Тогда я надеваю наушники, включаю любимые песни и оплакиваю свою инвалидность, неудачные браки, детство, где были сложные отношения со сверстниками, думаю, сколько мне приходится преодолевать, и так далее и тому подобное. Жалею себя. Но недолго. Потом я успокаиваюсь, прекрасно понимая и осознавая, сколько в моей жизни хорошего, каким человеком я стала благодаря всему произошедшему, смотрю на свою дочку — лучшее, что случилось со мной в жизни... и живу дальше», — резюмирует наша героиня.