Волонтеры из Челябинской области получили награды международной премии

Победителей поздравил глава региона Алексей Текслер

Две организации из Челябинской области по итогам 2021 года получили признание международной премии #МЫВМЕСТЕ. Награды участникам и победителям вручил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Международное благотворительное общественное объединение «Пища Жизни» (первое место в номинации «Герои среди нас») и АНО «Другая медицина» (второе место в номинации «Помощь людям») отметили наградами. Губернатор вручил руководителям организаций грамоты за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

«Труд волонтеров замечают и ценят на самом высоком уровне. Многие организации из нашего региона принимали участие в федеральном форуме. Сегодня мы с вами награждаем региональных лауреатов. Мы очень гордимся вами, кто в Челябинской области помогал и помогает нуждающимся. Уверен, что эта работа продолжится. Хочу вас поблагодарить за вашу работу, отзывчивость, неравнодушие. Поздравляю с заслуженными наградами», — обратился к присутствующим Алексей Текслер.

Также дипломы участников получили три организации из Челябинской области: АНО «Центр социальной помощи „Жизнь“», ПАО «ММК», АНО «Другая медицина».

«Очень надеюсь, что участников и лауреатов от нашей области прибавится. Их будет больше — с учетом тех мощных традиций, которые есть у нас на Южном Урале, и той традиционной поддержки, которую оказывает регион. Мы эту поддержку продолжим и будем ее наращивать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ предназначена для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям. Премия стала продолжением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и впервые состоялась в 2021 году.

Челябинские волонтеры поддерживают много важных проектов. Например, в Тракторозаводском районе откроют парикмахерскую для бездомных людей в рамках проекта «Парикмахер добра». Сотрудники АНО «Другая медицина» побывали в гостях у владелицы первой такой парикмахерской в Республике Башкортостан и вдохновились открыть такую же в Челябинске. Также продолжается реализация проекта доступной стоматологической помощи бездомным.