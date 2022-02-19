В Челябинске откроют парикмахерскую для бездомных людей

Волонтеры уже составляют план работы

В Тракторозаводском районе Челябинска откроют парикмахерскую для бездомных людей в рамках проекта «Парикмахер добра». Сотрудники автономной некоммерческой организации «Другая медицина» побывали в гостях у владелицы первой такой парикмахерской в Республике Башкортостан и вдохновились открыть такую же в Челябинске, говорится на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Овсянникова, открывшая первую в России парикмахерскую для бездомных людей, на этой неделе прибыла в Челябинск для того, чтобы обсудить идею открытия такой парикмахерской в столице Южного Урала. Кроме того, она провела несколько встреч с челябинскими парикмахерами, которые готовы помогать бездомным людям, и даже подстригла первых клиентов.

«Обсудили место, где будет находиться такая парикмахерская. Скорее всего, подстричься бездомные люди смогут у нас на Марченко, 11Б. На выездах с нами бывает парикмахер, но зимой провести стрижку нет возможности. Поэтому такой важный и интересный проект поможет десяткам людей получить любимую прическу»,— написали сотрудники «Другой медицины».

На данный момент волонтеры обсуждают последние детали и составляют план работы.