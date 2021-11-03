В Челябинске бездомным оказывают бесплатную стоматологическую помощь

Проект реализуется на средства гранта губернатора на развитие гражданского общества

В Челябинской области продолжается реализация проекта доступной стоматологической помощи бездомным. В центре фельдшера Евгения Косовских, организовавшего проект помощи живущим на улице людям «Другая медицина», на улице Марченко, 115 б подопечным проводят осмотр, дают рекомендации для дальнейшего лечения и вручают набор для ухода за полостью рта.



«Существует два способа, как можно попасть к нам на стоматологический осмотр. Либо мы сами привозим подопечных с выезда на точку сбора, либо человека привозят из реабилитационного центра. Подопечных встречает наш сотрудник, приветливо и улыбкой приглашает в зону ожидания, где всегда можно выпить горячий чай, кофе, воду с печеньем и вафлями. Попутно показываем, где раздеться и надеть тапочки», — рассказал Евгений Косовских.

Иногда за один прием через центр проходит свыше 10 человек. Чтобы ожидание не было таким тяжким, в холле всегда находится психолог проекта «Другая медицина», которая аккуратно беседует сразу со всеми подопечными.

Осмотр в медико-профилактическом кабинете пациенты проходят по очереди. Сразу после получения рекомендаций по дальнейшему лечению им вручается стоматологический набор.

Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Волонтеры и участники команды «Другой медицины» продолжают выезжать на улицы Челябинска. Там они осматривают бездомных людей и дают им рекомендации, угощают их горячими обедами, выдают средства гигиены и продуктовые наборы. Но главное, что волонтеры могут дать своим подопечным, — человеческое отношение и общение, которого им так не хватает.