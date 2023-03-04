Военнослужащий из Челябинской области приехал на свою свадьбу из зоны СВО

Документы для отпуска на передовую доставил глава Троицка Александр Виноградов

Сегодня, 4 марта, в троицком ЗАГСе состоялась свадьба участника специальной военной операции и его девушки. Создать семью влюбленным помог глава Троицка Александр Виноградов, который во время поездки в Луганскую Народную Республику передал конверт с необходимыми для отпуска документами, сообщили в пресс-службе администрации Троицка.

В конце февраля Александр Виноградов отправился в ЛНР, чтобы передать бойцам необходимое оборудование, вещи и письма. Среди всех писем был конверт с документами, который попросила передать мать военнослужащего. В результате уже спустя несколько дней боец вернулся в родной город и связал себя узами брака с любимой девушкой.

«Очень радостно быть причастным к этому замечательному событию. Желаю молодоженам счастья и взаимопонимания, а Сергею, конечно, поскорее вернуться домой после завершения своих задач»,— поздравил молодоженов Александр Виноградов.

Подробнее о поездке Александра Виноградова в зону спецоперации читайте в нашем материале.

В октябре ИА «Первое областное» рассказывало трогательную историю о том, как пара из Октябрьского района смогла сыграть свадьбу после мобилизации жениха. На все у молодоженов было всего четыре часа.