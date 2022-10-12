После объявления частичной мобилизации в России ЗАГСы стали работать в особом режиме. Молодожены с повестками регистрируют браки без очереди. А в Красноармейском районе Челябинской области и вовсе свадьбу сыграли после мобилизации жениха. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с молодой женой и узнал, как и где прошла экспресс-церемония.
Сергей и Полина из села Октябрьского в отношениях уже шестой год. В новогоднюю ночь парень сделал девушке предложение, и она согласилась. Свадьбу решили отложить до лета следующего года, чтобы успеть подкопить денег. Нынешняя осень внесла свои коррективы: 4 октября Сергею пришла повестка. Еще сутки на обсуждение рабочих моментов, решение вопросов с документами, а 6 октября — в Екатеринбург на обучение. В таких условиях, конечно, было не до свадьбы.
Уже в казарме Сергей рассказал своему земляку Петру о так и не состоявшейся свадьбе. Петр до мобилизации состоял в волонтерском штабе Красноармейского района. Мужчина связался с волонтерами, оставшимися на гражданке. Те сами вышли на Полину, помогли решить вопросы с ЗАГСом. Через два дня девушка с обручальными кольцами уехала в Екатеринбург.
«Спасибо волонтерам. Я, честно говоря, не ожидала, что может быть столько внимания и помощи от совершенно незнакомых людей», — поделилась невеста.
Сергея в ЗАГС отпустили из части на четыре часа: за парня поручился командир. Жених под венец выходил в военной форме, потому что смокинг на службу, конечно, не брал. А Полина успела подготовиться и приехала в платье.
«Я хотела, чтобы нам этот день запомнился. Для меня было важно приехать к моему жениху красивой, чтобы на фотографиях и в памяти это было торжественно», — добавила Полина.
В ЗАГСе, по словам девушки, таких же пар было много. Большинство просто расписывались и уходили, но октябрьским молодоженам удалось организовать настоящую церемонию. Было много гостей: родственники невесты и жениха, ребята из части и даже отец одного из сослуживцев Сергея.
«Получилась очень теплая атмосфера, полноценная свадьба, будто мы просто посидели дома с близкими. Времени, к сожалению, было не очень много. Мы купили солдатам угощения, ну и сами тоже, когда домой приехали, с родственниками отпраздновали», — вспоминает девушка.
Из ЗАГСа Сергей уехал в часть и уже скоро отправился на новое место дислокации. Полина тем временем вернулась к своим заботам: она недавно окончила юридический колледж и сейчас устраивается на работу в правоохранительные органы.
Девушка признается, что, конечно, волнуется, но ждет мужа домой с победой.
«Когда Сережа вернется, мы сыграем большую свадьбу. Глобальных планов пока не строю — думаю только о том, чтобы он вернулся невредимым. Но, конечно, о детях уже мечтаю. Хочется, чтобы они потом читали эти статьи и знали, что их папа — герой», — подытожила Полина.
Напомним, ранее стало известно, что в Челябинской области многодетных отцов отодвинут во вторую очередь частичной мобилизации.
Также в регионе каждый ребенок мобилизованного родителя по решению губернатора Алексея Текслера получит единовременное пособие в 20 тысяч рублей. За прошедшие выходные эту меру социальной поддержки начислили 733 несовершеннолетним.
Сергей и Полина из села Октябрьского в отношениях уже шестой год. В новогоднюю ночь парень сделал девушке предложение, и она согласилась. Свадьбу решили отложить до лета следующего года, чтобы успеть подкопить денег. Нынешняя осень внесла свои коррективы: 4 октября Сергею пришла повестка. Еще сутки на обсуждение рабочих моментов, решение вопросов с документами, а 6 октября — в Екатеринбург на обучение. В таких условиях, конечно, было не до свадьбы.
Уже в казарме Сергей рассказал своему земляку Петру о так и не состоявшейся свадьбе. Петр до мобилизации состоял в волонтерском штабе Красноармейского района. Мужчина связался с волонтерами, оставшимися на гражданке. Те сами вышли на Полину, помогли решить вопросы с ЗАГСом. Через два дня девушка с обручальными кольцами уехала в Екатеринбург.
«Спасибо волонтерам. Я, честно говоря, не ожидала, что может быть столько внимания и помощи от совершенно незнакомых людей», — поделилась невеста.
Сергея в ЗАГС отпустили из части на четыре часа: за парня поручился командир. Жених под венец выходил в военной форме, потому что смокинг на службу, конечно, не брал. А Полина успела подготовиться и приехала в платье.
«Я хотела, чтобы нам этот день запомнился. Для меня было важно приехать к моему жениху красивой, чтобы на фотографиях и в памяти это было торжественно», — добавила Полина.
В ЗАГСе, по словам девушки, таких же пар было много. Большинство просто расписывались и уходили, но октябрьским молодоженам удалось организовать настоящую церемонию. Было много гостей: родственники невесты и жениха, ребята из части и даже отец одного из сослуживцев Сергея.
«Получилась очень теплая атмосфера, полноценная свадьба, будто мы просто посидели дома с близкими. Времени, к сожалению, было не очень много. Мы купили солдатам угощения, ну и сами тоже, когда домой приехали, с родственниками отпраздновали», — вспоминает девушка.
Из ЗАГСа Сергей уехал в часть и уже скоро отправился на новое место дислокации. Полина тем временем вернулась к своим заботам: она недавно окончила юридический колледж и сейчас устраивается на работу в правоохранительные органы.
Девушка признается, что, конечно, волнуется, но ждет мужа домой с победой.
«Когда Сережа вернется, мы сыграем большую свадьбу. Глобальных планов пока не строю — думаю только о том, чтобы он вернулся невредимым. Но, конечно, о детях уже мечтаю. Хочется, чтобы они потом читали эти статьи и знали, что их папа — герой», — подытожила Полина.
Напомним, ранее стало известно, что в Челябинской области многодетных отцов отодвинут во вторую очередь частичной мобилизации.
Также в регионе каждый ребенок мобилизованного родителя по решению губернатора Алексея Текслера получит единовременное пособие в 20 тысяч рублей. За прошедшие выходные эту меру социальной поддержки начислили 733 несовершеннолетним.