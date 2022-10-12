«Спасибо волонтерам. Я, честно говоря, не ожидала, что может быть столько внимания и помощи от совершенно незнакомых людей»,

— поделилась невеста.

«Я хотела, чтобы нам этот день запомнился. Для меня было важно приехать к моему жениху красивой, чтобы на фотографиях и в памяти это было торжественно»,

— добавила Полина.

«Получилась очень теплая атмосфера, полноценная свадьба, будто мы просто посидели дома с близкими. Времени, к сожалению, было не очень много. Мы купили солдатам угощения, ну и сами тоже, когда домой приехали, с родственниками отпраздновали»,

— вспоминает девушка.

«Когда Сережа вернется, мы сыграем большую свадьбу. Глобальных планов пока не строю — думаю только о том, чтобы он вернулся невредимым. Но, конечно, о детях уже мечтаю. Хочется, чтобы они потом читали эти статьи и знали, что их папа — герой»,

— подытожила Полина.