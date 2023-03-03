Мэр Троицка навестил бойцов в ЛНР

Александр Виноградов рассказал о своей поездке

Мэр Троицка Александр Виноградов в минувшие праздничные выходные отправился в Луганскую Народную Республику, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам. Информационному агентству «Первое областное» градоначальник рассказал о своих впечатлениях и о том, как встречают военные земляков «за ленточкой».

Это не первая поездка Александра Виноградова в зону СВО. В ноябре 2022 года он сопровождал партию гуманитарного груза в Херсонскую область и передал новенький пикап троицкому бойцу. На этот раз выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, стали поводом для второй командировки, уже в Луганскую Народную Республику.

Троицкий градоначальник и председатель городского собрания депутатов Анатолий Зуев с командой единомышленников повезли боевое снаряжение, специальное оборудование, посылки от родных, письма от детей, документы, иные вещи. Путевые заметки Александр Виноградов вел в своем телеграм-канале.

«Маршрут продумали заранее, многие посылки были адресными. Гуманитарную помощь помогли собрать жители города и предприятия. Так, местная фабрика пошила специально для этой отправки тактические рюкзаки, карематы (туристические коврики), спальники», — рассказывает Александр Виноградов.

Боевое снаряжение, которое собирали по просьбам бойцов, специально везли адресатам.

«Андрей Юденков, тренер городской ДЮСШ, принял решение и ушел добровольцем. В конце прошлого года Андрей стал человеком года города Троицка. Сейчас он в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР, выполняет боевые задачи в артиллерийском подразделении. В январе по просьбе Андрея передали ему квадрокоптер. В этот раз привезли личные посылки, письма от детей, боевое снаряжение», — рассказывает Александр Виноградов.

Гости пообщались с командиром отряда, в котором служит Юденков. Ему вручили снаряжение и письма троицких детей. Военнослужащий пообещал, что передаст все на построении бойцам.

«Забота и поддержка, особенно детей, поднимает боевой дух и настрой. Здесь же вместе с Андреем находится еще много ребят из Челябинской области. Кстати, встретил нас на пункте пропуска и сопроводил до места службы Андрея тоже наш троичанин, который был недавно в краткосрочном отпуске в Троицке, поэтому боевое снаряжение передавали ему в администрации города», — говорил мэр.

В Старобельске встретились с троичанами-танкистами и разведчиками. Познакомился с отличным, ответственным командиром подразделения танкистов Юрием с позывным «Фартовый».

С активным парнем Ринатом, позывной «Халк», случилась удивительная история. При получении писем от школьников Троицка случайным образом Ринату досталось письмо от сестры. Ринат не первый раз участвует в боевых действиях, до этого был уже в Сирии.

«Передали боевое снаряжение, личные посылки, продукты, другие вещи и снова письма детей. Для бойцов это лучшая поддержка. Руководитель подразделения военной разведки Дмитрий передает всем, особенно своей семье, огромный привет. Многие ребята подходили просто поздороваться и поблагодарить за приезд. Мы, в свою очередь, еще раз сказали участникам спецоперации спасибо», — говорит Александр Виноградов.

Александр Виноградов также рассказал, что передал одному из бойцов документы, которые до отъезда принесла в мэрию мама военнослужащего. По этим документам боец Сергей может выехать из зоны спецоперации на свою свадьбу. Регистрация брака планируется на завтра, 4 марта.

«Все передал. Теперь в нашем городе появится еще одна молодая семья, где главой семьи станет настоящий герой, защитник в полном смысле этого слова. По дороге к Сергею, узнав, что мы в ЛНР, встретил нас Владимир Панюков, руководитель общественной организации Троицка «Десантное братство». Владимир с первых дней участвует в специальной военной операции. Две командировки в качестве добровольца. Заключил контракт с министерством обороны РФ и теперь водитель военного трала, привозит целую бронетехнику и забирает поврежденную», — рассказывает градоначальник.

В беседе с журналистом ИА «Первое областное» Александр Виноградов отметил, что в поездке он воочию убедился, как важна поддержка военнослужащим из дома.