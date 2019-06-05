/ Представлен новый руководитель УФСБ по Челябинской области

Сергей Сизов назначен указом президента.

Стало известно имя нового руководителя УФСБ по Челябинской области. Указом президента на должность назначен генерал-майор Сергей Сизов. Он уже работал в Челябинской области с 2014 по 2016 годы, был первым заместителем начальника УФСБ. Затем руководил территориальным органом государственной безопасности в Пензенской области.

Этим же указом его предшественник, генерал-лейтенант Юрий Никитин, освобожден от занимаемой должности в связи с увольнением в запас ФСБ России по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ региона.

Сергей Сизов приступает к исполнению должностных обязанностей 5 июня.