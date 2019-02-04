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/ «Ароматный» ручей неестественного цвета озадачил жителей Металлургического района

«Ароматный» ручей неестественного цвета озадачил жителей Металлургического района

Изумрудный источник обнаружили в лесу.
сегодня в 14:18
  |  Общество

Челябинцы в очередной раз наткнулись на ручей изумрудного цвета в Металлургическом районе. Река в лесу привлекла местных жителей не только своим необычным видом, но и стойким «ароматом».

Лечебные источники ЧМЗ, можно проводить экскурсии. — пошутила в комментариях с фотографиями реки в социальных сетях Эльмира Крамер.

Опасности позеленевшая река не представляет. Причиной столь эффектного вида оказались работы по выявлению утечек теплоносителя. В воду добавили безопасный краситель «Уранин». Он не приносит вреда человеку и окружающей среде и используется для подкрашивания шампуней и пен для ванн.

Выявление утечек в системах теплоснабжения позволит сократить потери теплоносителя в трубопроводах и исключить смешение горячей воды, предназначенной для бытовых нужд, с теплоносителем для отопления. — сказано в пресс-релизе администрации Челябинска.

Если вы обнаружили лужи зеленого цвета на улице или заметили зеленую воду в кранах, сообщите об этом в МУП «ЧКТС» по телефону 723−01−87.

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