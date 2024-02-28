Водоемы Южного Урала стали похожи на опасный слоеный пирог

Выход на внешне безопасный лед таит в себе смертельные риски

Южноуральские водоемы нынешней зимой похожи на слоеный пирог: снег, под снегом — вода, а под ней — лед. О смертельной опасности при выходе или выезде на такую поверхность предупредили в областном территориальном отделе Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству.

До весны осталось два дня, но в регионе уже значительно потеплело. Зима была снежной, уже в начале года был побит многолетний рекорд толщины снежного покрова. О сезонной опасности таяния льда на водоемах уже предупреждают специалисты регионального управления МЧС. Они начали рейды и профилактические беседы с рыбаками. А в территориальном отделе Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству рассказали, что толстая снежная прослойка на поверхности озер или рек обманчива и смертельно опасна.

«В этот период под толщей снега вовсе не лед, а вода. И уже под водой — лед. Это очень опасный „слоеный пирог“. Ничего не подозревая, люди могут выезжать на водоемы, которые внешне завалены снегом, и ничто не предвещает провала под воду», — пояснили в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

О риске выхода на лед уже предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе региона.